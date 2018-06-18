الغترة والعقال مطلب الروس

المصدر: موسكو- صلاح الدين الشيحاوي

خطفت الغترة والعقال السعودي الأضواء في الساحة الحمراء وتهافتت الحسناوات الروسيات على الظفر بصورة تذكارية مع مشجعي الأخضر. وتخصص بعض الشباب السعوديين في التقاط الصور مع الروس وغيرهم من الجنسيات الأخرى حيث باتوا يقفون لساعات طويلة في الساحات العامة والشوارع مقدمين للضيوف خدمة التقاط صور معهم.

بينما ينشغل سعوديون آخرون بالغناء ومديح منتخب بلادهم مع أداء رقصات فلكلورية جميلة لاقت إعجابا كبيرا من الحاضرين وتدافعوا لتدوينها في صور وفيديوهات.

وتمثل الساحة الحمراء ساحة يستعرض فيها المشجعون عادات وتقاليد بلدانهم ويعرفون بها على أرض روسيا حيث يلتقي العالم هذه الأيام بمناسبة نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

من ناحية أخرى أغلقت السلطات الروسية الساحة الحمراء ومنعت الجماهير من دخولها وخصصت لهم الساحات القريبة منها فقط. ويبدو أن القرار اتخذ لاحتياطات أمنية حيث راجت في روسيا أنباء عن احتمال عمل إرهابي في موسكو.

واستمر أمس غلق الساحة الحمراء لليوم الثالث على التوالي لكن ذلك لم يؤثر على احتفالات الجماهير في الشوارع. وينتشر الأمن الروسي في كل مكان بأعداد كبيرة وهو على درجة عالية من الحرفية في إدارة تنظيم تحرك الجماهير في المدينة أو قرب الملاعب التي تحتضن المباريات أو تدريبات المنتخبات ال32 المشاركة.

ويقوم الأمن الروسي بإجراءات دقيقة للمشجعين والإعلاميين وجميع الضيوف في التفتيش الآلي واليدوي قبل الدخول إلى الملاعب حيث وضعوا بوابات إلكترونية على مستوى جميع المداخل. كما يفرض الأمن رقابة كبيرة على محطات القطارات والميترو في الأنفاق ويخضع كل الحقائب إلى التفتيش الدقيق. وتشعر الجماهير الحاضرة في موسكو وغيرها من المدن بارتياح كبير لمستوى الأمن المتوفر.

وتلقت روسيا منذ أشهر قبل انطلاق المونديال تهديدات من داعش بالقيام بعمليات إرهابية تفسد البطولة ردا على استهداف الجيش الروسي له في سوريا. كما تلقى النجمان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تهديدات أيضا بالذبح من التنظيم الإرهابي نفسه الذي طالبهما بعدم المشاركة في الحدث الكروي الكبير.

وكانت السلطات الروسية قد تعهدت عند الفوز بشرف تنظيم بداية الحدث العالمي ، بتنظيم بطولة آمنة ، إلى الحد البعيد ، وان السلطات الروسية ستقدم كل ما تملك من أجل سلامة البطولة وجمهور المنتخبات المشاركة ، كما أصدرت السلطات الروسية قوائم حظر على العديد من مثيري الشغب الروس ، ووجهت تحذيرات شديدة لهؤلاء قبل يومين من بداية الحدث العالم من أن أمن جمهور المونديال يأتي على رأس أولويات الحكومة الروسية ، متوعدة بالعقاب الشديد لكل من يعكر صفو البطولة.