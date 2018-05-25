عبدالمنعم سعيد: زايد مضرب المثل في الحكم الرشيد

يؤكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم المفكر السياسي د. عبدالمنعم سعيد، أن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يضرب به المثل في الحكم الرشيد.

ويشدد سعيد، في تصريحاته لـ«البيان» على أن الشيخ زايد كان يتسم بالصفات الإنسانية والقيم الأخلاقية التي أرساها في عقول الأجيال.

ويضيف المفكر السياسي المصري البارز إن «الشيخ زايد، رحمه الله، كان يجمع صفتين من الصعب الجمع بينهما، فقد تطبع بصفات القبيلة الأصيلة التي تحافظ على القيم والمبادئ والعادات والتقاليد، وفي الوقت نفسه أراد لدولته الحداثة ومواكبة تطورات القرن؛ للوصول ببلاده إلى أعلى قمم التقدم والرقي».

طفرة عملاقة

ويقول سعيد إن الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات الحديثة، جعل الجميع يضرب المثل به في حكمه الرشيد وعقله المفكر، الذي من خلاله قضى على الفقر في بلاده وأحياها من جديد، إضافة إلى أنه أقام العديد من المشروعات التنموية التي أحدثت طفرة عملاقة في التاريخ، وجعل دولته تتساوى مع الدول الكبرى وتظل صامدة وقوية على مر السنين.

ويؤكد المفكر السياسي المصري في ختام تصريحاته لـ«البيان» أن الشيخ زايد كان رجل الفروسية والشجاعة والكرم، وقد أرسى فكرة العروبة بين الأقطار العربية، وكانت له مواقف أصيلة في الوقوف إلى جانب الأشقاء العرب، مضيفاً إن من أبرز تلك المواقف الكريمة وقوفه بجانب مصر ودعمها في حرب أكتوبر 1973.

وبرز الدور القومي والعروبي للمغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ أن سعى إلى تأسيس دولة الاتحاد، لينتقل هذا الدور الوحدوي العروبي إلى مرحلة عالية عندما اشتعلت الحرب في أكتوبر عام 1973 بين العرب وإسرائيل.

حيث كان الشيخ زايد في زيارة إلى العاصمة البريطانية، وكان طبيعياً أن تتحرك الدولة العربية وتقف إلى جانب شقيقاتها على خطوط الحرب. ولم يتردد الشيخ زايد لحظة واحدة في اتخاذ قراره التاريخي بدعم المعركة القومية، ووجهت الإمارات كل طاقاتها الإعلامية لدعم المعركة، وتهيأ جيشها للتحرك في أي وقت تطلب منه المشاركة الفعلية في القتال.