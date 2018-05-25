أعضاء المجلس الأعلى يلتقون في مأدبة الغداء

حضر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة بعد ظهر أمس مأدبة غداء أقامها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة تكريماً لسموه.

وذلك بقصر حاكم الفجيرة. كما حضر المأدبة صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ صقر بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وسمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ولي عهد ونائب حاكم عجمان. كما حضرها عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين.