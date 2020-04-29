المصدر: إعداد - خالد المهيري

اليوم - 29 يونيو 1994

المكان - ملعب روبرت كينيدي التذكاري - واشنطن

الحدث - دور مجموعات كأس العالم (السعودية X بلجيكا)

في العام 1994، شاركت المملكة العربية السعودية الشقيقة للمرة الأولى في كأس العالم والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أوقعته القرعة ضمن المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات هولندا وبلجيكا والمغرب.

الجولة الأولى أسفرت عن خسارة السعودية أمام هولندا 1 - 2 والمغرب أمام بلجيكا 0 - 1. وفي الجولة الثانية حسمت بلجيكا المواجهة أمام هولندا بالفوز بهدف دون رد، بينما حقق الأخضر فوزه الأول في تاريخ البطولة على حساب المغرب 2 - 1.

وفي الجولة الثالثة تغلب المنتخب الهولندي على المغرب 2 - 1 ليتساوى مع بلجيكا برصيد 6. وهو ما تطلب تحقيق المنتخب السعودي للفوز لمواصلة مشواره في البطولة وكان له ما أراد بالهدف التاريخي لنجمه سعيد العويران «مارادونا العرب» الذي به انتهت المواجهة الحاسمة مع بلجيكا.

قصة الهدف

قصة الهدف بدأت عندما كانت الهجمة لصالح المنتخب البلجيكي لكن محمد عبد الجواد قطع الكرة على مشارف منطقة الجزاء ومررها للعويران الذي نجح بمراوغة عدد من لاعبي المنتخب البلجيكي ووضع الكرة بطريقة مميزة في الشباك.

وتُقدر المسافة التي قطعها العويران في ذلك الهدف ما يقارب الـ70 متراً في 11 ثانية ليفوق ما قطعه الأرجنتيني دييغو مارادونا صاحب الهدف الأجمل في تاريخ كأس العالم حيث جرى الأخير مسافة 60 متراً قبل أن يسجل في شباك المنتخب الإنجليزي في مونديال المكسيك عام 1986.

الاتحاد الدولي لكرة القدم اختار هدف العويران كأجمل هدف في البطولة، كما تم اختياره كثاني أجمل الأهداف التي تم تسجيلها في تاريخ كأس العالم، وليبقى حاضرا إلى يومنا هذا على الرغم من مرور 26 عاما.