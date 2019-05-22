روم أرثوذكس: الإمـارات وطـن الإنسـان

المصدر: أبوظبي: رفيف الخليل-تصوير: إسماعيل القاسم

تواصل دولة الإمارات سعيها في نشر المحبة والسلام بين الناس، وتعزيز مفهوم التسامح المبنيّ على تقبل الآخر والتقرّب من فكره رغم الاختلاف، وبزيارة أحد دور العبادة المسيحية في أبوظبي، وهي كنيسة الروم الأرثوذكس التي تعتبر أكبر كنيسة أرثوذكسية في الشرق الأوسط، تتوضح معاني التسامح وحرية العبادة بين أبناء هذه الطائفة الذين يعتبرون الإمارات وطن الإنسان.

فضيلة التسامح

2019 عام التسامح، وهو ليس مجرد شعار فقط، بل تأكيد لقيم العدالة والحكمة التي ترسّخها دولة الإمارات، ووجّه المطران غريغوريوس خوري شكره للدعم الحكومي الذي تلقته طائفة الروم الأرثوذكس، ويعبر قائلاً: «تم منحنا أرضاً لبناء الكنيسة في منطقة المصفح بأبوظبي منذ سنتين، ومثل هذا الدعم يعزز معنى الأخوة الإنسانية التي لم تعد تقف عند حدود الاختلاف في المعتقد أو في طُرق العبادة وممارسة الطقوس الدينية لكل الأديان والطوائف، وهذه الثقافة الإيجابية تعكس آثارها السمحة على المجتمع بصورة عامة لنعيش معاً في عالم إنساني تحكمه فضيلة التسامح».

ويضيف: «لقد حققت الإمارات رؤيتها الحكيمة في جعل قيم التسامح سمة عامة تعكس الفطرة الإنسانية السليمة لأفراد المجتمع بشكل سلمي وحضاري، مهما اختلفت الثقافة والأعراق، ما يسهم في إيجاد بيئة إيجابية محصنة ضد التعصب والكراهية».

ويقول: «إن كل العائلات القاطنة في الحي الذي أسكنه تنتمي لطوائف وأديان مختلفة من مسلمين ومسيحيين وآخرين في مكان واحد وقالب فكري واحد».

ازدهار واستقرار

التسامح الديني وقبول الآخر صورة متميزة للدولة تعبر عن قيم العيش الإنساني المشترك، منذ نشأة الإمارات وقيامها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، لا تزال كما يرى وائل ديب، طبيب أسنان، تسير على قيم رائعة كي ينعم الناس بالأمن والاستقرار ويقول: «في زمن الحروب الحاصلة عالمياً نتيجة التعصب والكراهية والتشدد المنتشرة هنا وهناك، نجد الأمن والأمان في الإمارات هو نهج حياة حقيقي، خاصة أنني أعمل منذ سنوات في أبوظبي وأحيا مع عائلتي حياة كريمة لما قدمته لنا الإمارات».

ضد الكراهية

الأب ميخائيل يعقوب يعبر عن امتنانه وشكره لدولة الإمارات حكاماً وشعباً، ويجد الحرية الكاملة التي أعطيت لهم ولغيرهم من أصحاب الديانات المختلفة هي جوهر التسامح والمحبة التي تسعى لنشرها الإمارات. ويضيف: «جميل جداً أن نجتمع نحن الروم الأرثوذكس في كنيستنا أوقات صلواتنا وفي كل الأعياد والمواسم لتتحول من دار عبادة إلى ملتقى ثقافي اجتماعي وروحي تجمعنا تحت راية فكرية واحدة، وهذا بالطبع نهج دولة الإمارات التي تستند دوماً إلى القيم المثلى والمبادئ المشتركة لكل الأطياف، والتي تصب في صالح الخير العام».

ما تقدمه هذه الأرض الطيبة نموذج فريد لاحترام الآخر فتجربة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والسلام محلياً وعالمياً لا يمكن مقارنتها بتجربة أخرى

نقطة التقاء

في الكنيسة يمكن ملاحظة تنوّع الجنسيات من بلاد مختلفة كسوريا ولبنان ورومانيا وغيرها جاؤوا للصلاة وتحقيق التوازن النفسي والصفاء الذهني كما تشير اليونانية إيليني كاراكوستا، التي تعتبر يوم الجمعة المحدد للصلاة هو نقطة التقاء وأكثر الأيام إلهاما وإيجابية وتقول: «قدِمتُ منذ سنة إلى الإمارات مع زوجي وكل ما يمكنني قوله إنني سعيدة جداً بكل هذا الترحيب والتقبل والتعايش الإنساني الذي لمسته في هذا المجتمع».

فلاش

2018

في هذا العام تم افتتاح كنيسة الروم الأرثوذكس في أبوظبي، والتي تعد أكبر كنيسة أرثوذكسية في الشرق الأوسط، حرصاً من الدولة على ضرورة احترام المعتقدات والأديان التي هي من القيم المتأصلة في تاريخ الشعب الإماراتي.

10000

شخص تبلغ سعة الكنيسة للمصلين الذين تتنوع جنسياتهم وتنتمي لعدة دول مثل: سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين، مصر، العراق، اليونان، روسيا، رومانيا، صربيا.

250

مليوناً تقريباً هو عدد الروم الأرثوذكس في العالم، أما المقيمون في المنطقة العربية فيقدر عددهم بمليون ونصف المليون نسمة أو أكثر قليلاً.

13

تعتبر المسيحية الديانة الثانية في الإمارات بعد الإسلام، ويشكل المسيحيون نحو 13% من مجمل سكان الدولة، ويتركز وجودهم في أبوظبي والعين ودبي والشارقة.