بوذيون: الإمارات تعلمنا أن نتعايـش بسلام

المصدر: دبي: رفيف الخليل -تصوير: إسماعيل القاسم

ينتمي الكثيرون إلى طوائف وديانات ومعتقدات مختلفة لكن يبقى جوهر الإنسانية وفضائل الأخلاق فطرة مشتركة تشكل أساساً راسخاً للتعايش بسلام، وفي بلاد التسامح على أرض دولة الإمارات تجتمع هذه الفضائل بين الأديان والأقليات لنكتشف وجهاً آخر للحياة الآمنة بعيداً عن الكراهية والتعصب، فمثلاً معتنقو الديانة البوذية في دبي يمارسون حياتهم وتعاليمهم الدينية بكل حرية وأمان.

في جميرا يجتمع البوذيون في فيلا بسيطة تشابه المساكن المجتمعة في الحي ذاته، وبالدخول إلى المكان يتغير المشهد بسرعة، فهناك خلف الأبواب حياة أخرى رائحة البخور المنتشرة في الجو والأشجار الخضراء توفر الظلال ليكتمل جمال المشهد بألوان الورود الجذابة والياسمين الأبيض.

هدوء وتأمل

التعليم الروحي وضبط الذات والتحكم بالمشاعر والالتزام الأخلاقي مساعي وثوابت مهمة في تعاليم البوذيين الذين يجتمعون وفق حلقات تعليمية يستمعون لما يقوله المعلم الروحي إلى جانب طقوس العبادة لديهم من أداء الصلوات وترتيل بعض النصوص المقدسة بطريقة جهورية.

يأتي البوذيون إلى مقرهم كل يوم جمعة أو خلال أيام الأسبوع، بملابسهم البيضاء والجميع يمارس الطقوس المعروفة كالتأمل الذي يحسن قدرات العقل والتركيز كما يقول ساسيكا فيشواناث، متطوع، أن السعادة الحقيقية في التأمل والهدوء الذي يعم أرجاء المكان ويعطي معنى أكثر للحياة، ويضيف: نحن ممتنون لدولة الإمارات البلد الفريد الذي يجعلنا نشعر بالأمن والراحة الكبيرة، ونحن نؤدي طقوسنا الدينية والفكرية، فهذا المكان ليس مقراً للعبادة فقط، إنما مصدر الخير والطاقة التي نشحن بها أنفسنا في زمن صعب مليء بالضغوطات والأعباء الثقيلة.

حقوق متساوية

يعتمد البوذيون في أساس عباداتهم على جوهر الأخلاق، والالتزام بالفضائل مثل الصبر والسلوك السليم وضبط النفس، لهذا نجد المكان في الخارج أشبه بحديقة مزروعة بالورود والأشجار الخضراء التي يدور حولها الرجال والنساء من دون ارتداء أحذية يحملون المعدن والفخار كأحد طقوس التأمل العميق، وآخرون يفترشون الأرض وزوايا المكان للقراءة في كتبهم وإصداراتهم الدينية.

أفضل بلد

شانديني ولاتارا، مدرسة، تجد الإمارات أفضل بلد في العالم للعيش، فهناك العديد من أبناء الجنسيات والديانات المختلفة يتمتعون بحقوق متساوية لممارسة المعتقدات الدينية، وتضيف: أعتقد أن وجود هذا الواقع في الشرق الأوسط تحديداً يعود الفضل فيه لحكومة الإمارات، فنحن بلا مبالغة نشعر بأننا في وطننا الأم لأننا نحظى بحرية كبيرة في أداء واجباتنا الدينية وهذا أمر يسعدنا ويشعرنا بالامتنان تجاه الشعب والحكومة.

تقدير وامتنان

يعبر الشاب سيدهارث جيسينغ، الذي جاء مع أمه لمقر العبادة عن تقديره العميق وامتنانه عن الفرص التي تقدمها الإمارات لكل الشباب. ويقول: أزور المكان كل صباح جمعة مع أهلي وإخوتي وأحظى بالسكينة والراحة من ضغوطات الحياة اليومية، حيث نركز على الصلاة والإيمان طلباً لمزيد من الحكمة والنجاح، وأنا ممتن كثيراً لهذا البلد الرائع الذي قدم لي فرصاً كثيرة في التعليم ما لم تؤمنه لي بلدي لاسيما على الصعيد التكنولوجيا والكتب الإلكترونية التي أهتم بها في تطوير معلوماتي.

فلاش

520

مليون نسمة عدد البوذيين في العالم، وتعتبر الإمارات نموذجاً فريداً في تعايش الأقليات والطوائف الدينية فيما بينها على أرض واحدة، من منطلق تعزيز مبادئ الاحترام والتسامح الحقيقي ليتمكن الجميع من العيش والعمل والعبادة معاً ضمن بوتقة قيم مشتركة.

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رابع أكبر ديانة في العالم بعد المسيحية والإسلام والهندوسية، وهي من الديانات الرئيسية في العالم، ويعرف أتباعها باسم البوذيين الذين يعيش جزء منهم في دولة الإمارات بلد التعايش التي تحتضن اليوم أكثر من 200 جنسية مختلفة من طوائف وجماعات وأديان مختلفة والجميع يعيش بحرية وأمان وتقبل الآخر.

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سبع دول في العالم ذات أغلبية بوذية وهي كمبوديا وتايلند، وبورما، وبوتان وسريلانكا ولاوس ومنغوليا، وتوجد معتقدات وعادات وطقوس خاصة بهذه الديانة وفضائل معينة ترتكز على أساسيات محددة كالفضيلة والحكمة والتأمل.

1953

سنة إنشاء الجمعية البوذية في الصين وهي جهة رسمية مقرها في بكين تتولى وفق لميثاقها الدفاع عن حرية العقيدة ومصالح وحقوق البوذيين، وهي أول عقيدة دخلت إلى الصين قادمة من الهند وامتزجت مع الثقافة الصينية.