محمد أبو زكي: العمل في الإمارات بوابة نجاح للاستثمار

المصدر: دبي - وائل نعيم

يرى محمد أبو زكي، الرئيس التنفيذي لشركة «إميركوم» «أن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر فرصاً استثماريةً ضخمةً لجميع المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية، وأنها بوابة نجاح للاستثمار والمستثمرين».

ويقول: «منذ قدمت إلى الإمارات منذ أكثر من 20 عاماً أدركت أن الدولة بيئة أعمال حاضنة للاستثمار وغنية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهذا ما جعلها تتصدر المراكز العالمية في سهولة ممارسة الأعمال، حيث تتمتع الدولة بمناخ استثماري متكامل تدعمه الجهود والمساعي الحكومية الحثيثة لتعزيز البنية التحتية الآمنة والمتطورة».

وأضاف: «ما يميز دولة الإمارات العربية المتحدة الديناميكية ومواكبة التطور وسيادة القانون والتشريعات النوعية الخاصة بالمجال الاستثماري التي أسهمت في تسهيل إجراءات ومعاملات المستثمرين داخل الدولة واليوم تقود الإمارات مسيرة الاستدامة من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتطوير والتكنولوجيا والاتصال، وغيرها من المجالات التي تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في حين تمكنت وبفترة وجيزة، من ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار في القطاعات التقنية المستحدثة والمتطورة».

وتابع: «استطاعت الدولة أن تكون وطناً ثانياً لجميع من وطأ أرضها الطيبة وعمل فيها، فقدّمت نموذجاً عالمياً للإنسانية والتفاعل بين الحضارات، والتطور والتنمية المستدامة والتقدّم الاقتصادي مدفوعة برؤى سديدة تؤمن بأهمية الاستثمار لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على مكانة الدولة كوجهة مثالية لإقامة الأعمال».