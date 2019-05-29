المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

مع بدايات الشهر الفضيل يقوم العديد من الناس باتباع الكثير من العادات الخاطئة، ويهملون أهم العناصر الأساسية المهمة للجسم، مما يترتب عليها الكثير من الآثار الجانبية، ومن أشهرها الخمول والوهن العام والكسل وفقر الدم، ولكن يمكن تجنب الكثير من هذه الأمراض والأعراض عن طريق اتباع خطوات بسيطة وتحسين الغذاء الصحي من خلال إضافة بعض العناصر المهمة ومن أهمها التمر، وأنواع التمر عديدة ومن أهمها تمر المدينة المنورة الذي يقلل تساقط الشعر.

وإلى ذلك تنصح الدكتورة ميساء سليمان أخصائية طب أسرة، بتناول حبة إلى 3 حبات يومياً من التمر على الإفطار لما يحتويه من فوائد عديدة، كونه غنياً بفيتامين «أ» و«ب» وفيتامين «ج»، بالإضافة إلى احتوائه على المعادن الكثيرة مثل المغنزيوم والمنغنيز، وتوفر نصف احتياجات الجسم من الكالسيوم والبوتاسيوم المهم لعمل العضلات والقلب ويعمل على تهيئة الجسم لاستقبال الوجبات، ويوازن الجهاز الهضمي ليمنع الإسهال والإمساك، كما أن فيتامين «أ» يعمل على الحماية من العشى الليلي والسرطان، وهو مانع للتأكسد ويحافظ على سلامة الجلد والأغشية المخاطية، بينما يساهم فيتامين «ب» في تقليل الاضطرابات الدماغية، والحفاظ على الأغشية المخاطية بالجهاز الهضمي ويحافظ على صحة الكبد، ويلعب فيتامين «ج» دوراً هاماً في خفض الكوليسترول وإنتاج الكولاجين، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن التمر «لا يجوع أهل بيت عندهم التمر».