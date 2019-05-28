الزيتون حل مثالي لفقد الوزن في رمضان

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

أوضحت الدكتورة ميساء سليمان أخصائية طب أسرة أن الزيتون يعد حلاً مثالياً لفقد الوزن ولا سيما في شهر رمضان، لاحتوائه على الأحماض الدهنية الأحادية والتي تمنح الصائم الشعور بالشبع وعدم الرغبة في الأكل، وتساعد على التخلص من الدهون المتراكمة في البطن والأرداف وتتحكم في مستوى الأنسولين في الجسم.

ونصحت الدكتورة ميساء بضرورة أن تشتمل مائدة رمضان خلال وجبتي الإفطار والسحور، على حبات من الزيتون لما له من فوائد في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتقوية الجهاز المناعي وتقوية القدرات الإدراكية وتحسين مستوى الذكاء ويعالج حالات الأنيميا وفقر الدم كما أنه يحتوي على فيتامين «أ» الذي يساعد على نضارة البشرة والشباب، إضافة إلى أنه يمد الجسم بالألياف الغذائية التي تحسن من عملية الهضم.

وأشارت إلى أن الزيتون يأتي من شجرة مباركة، وقد ذكرت في القرآن الكريم، وهذا إن دل فيدل على قيمته العظيمة وأهميته لصحة الإنسان، كما أنه يجنب الجسم العديد من الأعراض التي قد يعاني منها الصائم خلال ساعات الصيام.

وشددت على ضرورة تناول طبق من الحساء الساخن قبل البدء بالوجبة الأساسية، لما لها من فوائد جمة إذ إنها تعمل على تدفئة المعدة وتهيئتها لاستقبال الوجبة وتعمل على إفراز الأنزيمات وأحماض المعدة وزيادة حركة الأمعاء ما يؤدي إلى حصول عملية الهضم بكفاءة تامة ويساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي.