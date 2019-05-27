روحانيات الشهر تقلل أعراض القولون العصبي

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

الصوم يعالج العديد من مشاكل الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، وذلك لأن امتناع الشخص الصائم عن الأكل والشرب طوال فترة الصوم يعطي فرصة لعضلات وأغشية الجهاز الهضمي بأن تتقوى وتزداد حيويتها، كما العوائد الروحية لشهر رمضان في شفاء بعض علل الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي، لما تحققه العبادات من ارتفاع في الطاقة الإيجابية.

وإلى ذلك أوضحت الدكتورة ريتو كاري، أخصائية جراحة عامة:«أن مريض القولون العصبي عادة يعاني من الحموضة الزائدة في المعدة أو الإمساك أو الألم في البطن الناجم عن الغازات، وبشكل عام فإن المعدة الفارغة خلال الصيام تفرز حموضة كثيرة، لذا تنصح من يعاني اضطرابات القولون العصبي، بشرب الكثير من المياه لتجنب التفاعلات السلبية للحمض المعدي خلال الصيام».

ونصحت الدكتورة ريتو كاري كذلك بتجنب شرب عصائر البرتقال والليمون نظراً لأنها تضاعف من مشكلة الحموضة في المعدة، وكذلك يجب عليهم زيادة كمية الكربوهيدرات ولكن ببطء في وجباتهم كأن يتناولوا التمر أو الشوربة أو الباستا، والفتوش والسلطات في البداية كوجبة أولى عند الإفطار، ثم يمكنهم تناول الوجبة الرئيسية بعد ما يقارب الساعة، ويفضل أن تخلو الوجبة من الطعام المقلي واستبداله بالمشوي.

وأضافت:«إن مرضى القولون العصبي عليهم أن يتجنبوا شرب القهوة، وأن يكثروا من شرب العصائر لأنها تمنح أجسامهم الماء والألياف، ومن المهم جداً بالنسبة لمرضى القولون العصبي أن لا يناموا فوراً بعد تناول وجبة طعام كبيرة».

وبشكل عام، يجب عليهم الإكثار من الفواكه والخضار الطازجة بين الإفطار والسحور والأطعمة الغنية بالألياف لتفادي مشكلة الإمساك.