عائشة الجابري تعلم أصحاب الهمم بالصبر والمحبة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

معلم أصحاب الهمم مهمة صعبة، تسعى إلى إحياء الروح المتعبة من خلال تدريب طفل على أبسط المهارات، كلمة جديدة ينطق بها طفل بريء، حركة صغيرة يتعلمها، إشارة معينة قد تمضي أسابيع طوال من العمل لكي يكتسبها الطفل، ومع كل خطوة تشرق روحه من جديد.

عائشة أحمد سعيد الجابري حصلت على بكالوريوس في التربية من كلية الإمارات للتطوير التربوي، واجتازت دورة تأثير وإقناع الآخرين، في أكاديمية أبوظبي الحكومية، وبرنامج قيادات المستقبل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، كما حصلت على درجة الماجستير في القيادة والإدارة التربوية من جامعة زايد.

بدأت عائشة الجابري رحلتها كمعلمة لأصحاب الهمم مع فئة الأطفال في التدخل المبكر مع ذوي اضطراب التوحد على وجه الخصوص، ثم مع ذوي متلازمة داون والشلل الدماغي وذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية وغيرها.

لم تكن البداية سهلة، ولكنها تمكنت من تخطيها بإرادة قوية ورغبة ملحة في العطاء رغم كل التحديات التي واجهتها في التعامل مع أصحاب الهمم باختلاف إعاقاتهم، يدفعها شغف بالأطفال والسعي نحو جعل حياة الآخرين أجمل وأفضل، والمهمة الأصعب كانت كيفية تمكين الأسر ودعمهم للوصول بأبنائهم نحو الدمج المجتمعي والاستقلالية، وهي أحد أهم حقوق أصحاب الهمم في المرحلة المبكرة، فالأسرة هي مفتاح عملها الذي يرشدها إلى الأفضل.

مهنة تعليم أصحاب الهمم تركت تأثيرات عميقة على حياة عائشة الجابري الشخصية والمهنية، فعلى الصعيد الشخصي، أصبحت تحمل فئة أصحاب الهمم كقضية تتحدث عنها في مجالس الأسرة والأصدقاء، تتحدث بألسنتهم وتدافع عن احتياجاتهم، حتى تغيرت نظرة أسرتها والأسر التي تتحدث معها، حيث كان الأغلب ينظر إليهم بنظرة شفقة، وأصبحت الآن نظرة إعجاب وفخر، وهذا ما تسعى لتحقيقه في المجتمع.

اعتبرت عائشة الجابري أولياء الأمور وأسر أصحاب الهمم أحد أهم الأهداف الرئيسية، فعلى سبيل المثال قدمت مبادرات تحفزهم على القراءة بعنوان: «القراءة للجميع» لدعمهم ودعم أبنائهم، فكان لمشاركتهم أصداء إيجابية تعكس رضاهم بشكل كبير ورغبتهم في الاندماج في المجتمع مع أطفالهم.

جاهدت عائشة الجابري لكي تترك أثراً طيباً مؤمنة برسالتها في هذا المجال كمعلمة لأصحاب الهمم تقوم في كل لحظة بإحياء الأمل إلى جانب المهارات التي تقوم بتدريسها للطلاب، معلمة تنشر الفرح والسعادة في سبيل تخطي الصدمة والرفض الواضح في أعين بعض الأمهات والآباء في البداية إلى أن تصل بهم إلى بر الأمان والقبول والرغبة في أن يكون طفلهم كبقية الأطفال. لعبت عائشة الجابري دوراً كبيراً في سبيل تغيير نظرة أسرتها ومحيطها المجتمعي تجاه عملها، حيث كان يرى أغلبهم أنها تعاني من صعوبات عظيمة وألم نفسي مزمن بسبب التعامل مع اضطرابات مختلفة، فما كان منها إلا أن بدأت بتوعية المقربين منها وإقناعهم أن العمل مع هذه الفئة الغالية له متعة خاصة لن تجدها في أي مكان آخر.

وعن التحديات التي تواجهها في عملها ترى الجابري، أن كل الصعوبات تذوب عند الوصول إلى لذة النجاح والتميز، ولكن أغلبها قد تكون في كيفية إدارة الوقت تحت الضغوطات والتوفيق بين الأسرة والعمل وتأدية حقوقهم.

فازت عائشة الجابري بجائزة خليفة التربوية في مجال أصحاب الهمم - فئة الأفراد- وهو وسام تفخر به كونها جائزة تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالميدان التربوي.

تقول عائشة: «من أجمل المواقف التي تهز مشاعري أثناء عملي عند دخولي إلى العمل صباحاً لأرى طلابي يركضون باتجاهي معبرين عن مشاعرهم النقية، وعندما يكتسب هؤلاء مهارات جديدة وعندما يقفون أمام جمهور ويلقوا أغنية معينة باستقلالية معبرين عن ذواتهم وتعلو نظرة الفخر وجوه أسرهم، فتلك أجمل لحظاتي عندما أجلس مع أولياء الأمور في ورشة تدريبية أو توعوية ليعلن كل ولي أمر عن شعوره بتطور طفله ورغبته في الاستفادة قدر الإمكان وشعوره بالرضا والاطمئنان. تلك اللحظات لا تقدر بثمن».