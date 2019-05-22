شرب المياه بكثرة قبل الفجر لا يمنع العطش

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

يعتقد بعض الصائمين بأن شرب المياه بكميات زائدة قبل أذان الفجر قد يخفف من حدة العطش أثناء الصيام، غير أن هذا الاعتقاد خاطئ لأن الكلية تخرج الماء الزائد عن الحاجة، لذا يجب تناول قدر من الماء على مدار وقت الإفطار ما بين أذان المغرب إلى قبل أذان الفجر، بحيث يتناول الشخص من 2 إلى 3 لترات، بمعدل كوب كل ساعة للوقاية من الجفاف والعطش أثناء الصيام وتفادياً للإصابة بالإمساك.

وحذرت الدكتورة نورهان أسامة أخصائية تغذية علاجية وحميات، من شرب الماء شديد البرودة وقت الإفطار لأنه يقلل من حركة الدم الذاهب إلى المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى عسر الهضم، كما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات ومغص أو شعور بالحموضة المتكررة، ونصحت بشرب الماء في درجة حرارة الغرفة.

ونصحت بعدم الإفراط في تناول عصائر الفواكه الطبيعية والمصنعة، كونها تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص، وعدم الاستعاضة به عن الماء، فيما يجب تناول الفاكهة الطازجة بعد ساعتين أو 3 من انتهاء وجبة الإفطار، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات وتزود الجسم بالطاقة اللازمة. وشددت على ضرورة تجنب الأطعمة المحتوية على الدهون لاسيما المهدرجة والمشبعة والحلويات لتجنب ارتفاع الكوليسترول وزيادة الوزن، بالإضافة إلى التقليل من تناول الحلويات مع استبدال القطر بالعسل.

هناك الكثير من يعاني من الإمساك في الشهر الفضيل فيجب التوجه إلى المصادر الغذائية الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه وخاصة الفواكه المجففة مثل المشمش المجفف والحبة الكاملة كخبز النخالة والشوفان والأرز البني.