نصائح للمحافظة على كليتين سليمتين خلال الشهر الفضيل

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تعد الكليتان أحد أهم الأعضاء الحيوية، ومن الضروري الحفاظ عليهما من خلال اتباع نمط حياة صحي وسليم، وفق الدكتور داني عبود أخصائي المسالك البولية، الذي ينصح بضرورة تناول كميات كافية من الماء بعد الإفطار، والمواظبة على تناول وجبة السحور، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام لدى الفطور، إلى جانب الإكثار من شرب العصائر الطبيعية.

ويشدد الدكتور عبود على ضرورة تجنب تناول الأدوية من دون استشارة طبية وخاصة مسكنات الألم، ومدرات البول خلال الشهر الفضيل، وتقليل المشروبات المحتوية على الكافيين، والحد من الأطعمة المملحة.

كما يشير إلى ضرورة مراقبة بعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وضبطها بشكل جيد عن طريق الالتزام بالعلاج الموصوف لهذه الأمراض من قبل الطبيب، فضلاً عن تجنب المشي أو العمل لساعات تحت أشعة الشمس لتجنب حدوث جفاف، لافتاً إلى أنه من المهم جداً مراعاة الوزن المثالي، للحفاظ على الصحة بشكل عام وعلى الكليتين بشكل خاص.

ويلفت إلى أنه من المعروف أن الوزن الزائد والسمنة هما مسببات رئيسية للأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة الى مرض السكري من النوع الثاني، وكلها أمراض مرتبطة بشكل أساسي بزيادة خطر الإصابة بأمراض الكلى ومشاكلها وتأثر شعيراتها الدموية الدقيقة وعملها. لذا فإن الطريقة الأفضل للوقاية هي الحفاظ على وزن صحي ومثالي باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني واتباع نمط حياة وعادات صحية.