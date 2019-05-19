وفاء عايش: إن لم تكن مبتكراً فأنت تغرد خارج السرب

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

لم تعد دولة الإمارات فقط مصدراً للرزق والعيش الكريم للوافدين إليها، وإنما صارت منهلاً للعلم والابتكار، فإن لم تكن مبدعاً في الإمارات فأنت تغرد خارج السرب، بهذه الكلمات بدأت مدير إدارة التغذية السريرية في صحة دبي وفاء حلمي عايش تجربتها وما تعلمته من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: «بحكم موقعي ومركزي الذي أشغله في هيئة حكومية واقتباساً من أفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعلمت الكثير من الأمور التي تدعو إلى التنمية والابتكار وعدم البقاء بنفس المكان وعلى نفس الأفكار، فبدون ابتكار ومنافسة لا مكان لك في هذه الساحة، وهذا زادني حماساً للعمل وحباً وشغفاً بالاطلاع على كل ما هو جديد والدخول في عالم المنافسات، وتحقيق أعلى الشهادات والتميز على صعيد إدارتي، وحتى على الصعيد الشخصي فحققت التميز في إطلاق مؤتمر دبي للتغذية ليكون أول مؤتمر في المنطقة، وبعدها يصل إلى مستوى المنافسة الإقليمية والدولية، وإطلاق العديد من المبادرات والأفكار الإبداعية والتي تخدم الوطن والمواطن».

ومضت قائلة: «تعلمت عدم اليأس والقنوط والإحباط من أي نتيجة مهما كانت، بل اعتبرتها انطلاقة ونقطة لبداية جديدة. بداية محفوفة بالخطط المكثفة والأفكار الإبداعية الجديدة، وهذا عمل على زيادة الأنشطة المجتمعية على كافة الوسائل والمناسبات».