ترطيب البشرة مهم لمرضى الأكزيما في رمضان

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

أكد الدكتور أنور الحمادي أن الصيام أفضل وسيلة لتصفية الجسم من السموم، ومن ضمنها نضارة البشرة لا سيما بالنسبة للمرأة العاملة من خلال منحها فرصة للتنفس والراحة بعيداً عن وضع مساحيق التجميل المضرة بها.

وأشار إلى أنه بحكم العمل اليومي قد تضطر المرأة إلى استخدام بعض مساحيق التجميل ومنها كريم الأساس، الذي يضر بالبشرة ويسرع ظهور علامات الشيخوخة، لذا فإن شهر رمضان يعتبر فترة استراحة للبشرة من استخدام هذه الأدوات التي يحتوي أغلبها مواد كيميائية.

وأشار إلى أن الامتناع عن شرب المياه والسوائل في نهار رمضان قد يسبب بعض الجفاف للبشرة، ولكن يمكن تعويض ذلك عن طريق استخدام مرطبات البشرة، ونصح بضرورة استخدامه لا سيما لمن يعانون من جفاف البشرة ولمرضى الأكزيما، لافتاً إلى أن أفضل وقت لاستخدام مرطبات البشرة هو بعد الاستحمام مباشرة.

ونصح كذلك ربات البيوت باستخدام مرطبات اليدين عقب الانتهاء من غسل المواعين أو تنظيف المنزل، كما شدد على ضرورة استعمال غسول اليدين المناسب والمحتوي على مرطب ضمن مكوناته، تفادياً لحدوث جفاف اليدين.

وشدد على ضرورة تفادي التعرض لحروق اليدين خاصة خلال فترة إعداد الطعام قبل وقت الإفطار، حيث تصاب ربة المنزل بالارتباك نتيجة رغبتها في الانتهاء من طهي الطعام والانشغال بعدة أمور في المطبخ أو بشكل غير مقصود عن طريق أواني الطهي الساخنة أو بسبب نقاط الزيت المغلية أثناء القلي.