«الملح والسكر» عدوان لمرضى ضغط الدم

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

أوضحت الدكتورة جوليوت فينوليا مديرة قسم التغذية: «أنه من المعروف عن ارتفاع ضغط الدم أنه مرض صامت، ويتطلب العلاج واتباع نظام غذائي صحي مناسب، مشيرة إلى أن العنصر الأهم في الحمية الغذائية لمرضى ارتفاع ضغط الدم في شهر رمضان هو ضرورة الحد من تناول السكر والملح، خلال وقت الإفطار والسحور لأنهما عاملان أساسيان في رفع ضغط الدم».

وأشارت إلى أهمية تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبطيخ واللبن غير المالح، والإكثار من عصير جوز الهند الطازج الذي يعتبر مفيداً للغاية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وفي حال كانوا يتناولون أدوية معينة، فإنه ينبغي عليهم مراجعة أطبائهم حول كمية الأدوية والجرعات التي يجب أخذها خلال شهر رمضان لأنه قد تكون هناك حاجة لزيادتها أو تخفيفها نتيجة الصيام.

ونبهت إلى ضرورة شرب كميات كبيرة من المياه، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والمعلبة، والتقليل من الملح في الوجبات المطهوة بالمنزل، كما يجب على مرضى ضغط الدم الابتعاد عن شرب المنبهات كالقهوة والشاي، والاستعاضة عنها بشرب الشاي الأخضر مع القليل من العسل، والحد من تناول اللحوم الحمراء والإكثار من الوجبات البحرية مثل السمك، وتجنب الحليب لأنه يسبب الصداع والغازات، والاستعاضة عنه بتناول حليب الصويا وحليب اللوز.