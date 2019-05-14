الاعتدال لصيام صحي في الشهر الفضيل

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

يعد الصيام فرصة للانضباط والتمتع بصحة جيدة خلال شهر رمضان الفضيل، وفقاً للدكتورة فرح شبيب أخصائية التغذية، التي تشدد على اتباع نصائح لصيام صحي والمحافظة على الوزن وخفض مستوى ضغط الدم والكوليسترول، وهي تتناول 8 أكواب من المياه على الأقل، لمنع الإفراط في تناول الطعام، مؤكدة أن الاعتدال في الطعام والشراب وممارسة الرياضة هو المفتاح السحري للصحة، مع ضرورة تناول ثلاث وجبات خلال وقت الإفطار.

وتلفت إلى ضرورة البدء بتناول التمر الذي يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ومن ثم تناول حساء دافئ يساعد المعدة على الاسترخاء وخاصة بعد يوم صيام طويل، كما يساعد على تجديد سوائل الجسم، مشددة على ضرورة الحد من تناول الحلويات؛ والأطعمة المقلية والدهنية مثل الخبز والأطعمة المخبوزة؛ والأطعمة المالحة مثل المكسرات والمخلل؛ والأطعمة المعلبة والمصنعة، لأنها تسبب العطش في أوقات الصيام.

وترى ضرورة تناول طبق رئيس متوازن خلال الإفطار، يحتوي على الكربوهيدرات مثل الأرز البني، أو البرغل، ونوع من البروتين مثل اللحم، أو الدجاج أو السمك، بالإضافة إلى الخضار، والحد من تناول المقبلات مثل السمبوسة لاحتوائها على سعرات حرارية عالية ونسبة كبيرة من الدهون، إلى جانب الحد من شرب القهوة قبل رمضان بأسبوعين على الأقل لتجنب الصداع والنعاس، مع ممارسة الرياضة. وتقول إنه يجب التأكد من احتواء وجبة السحور على الكربوهيدرات مثل الخبز والحبوب الكاملة والبروتين مثل اللبنة أو الجبنة قليلة الدسم لضمان مستوى ثابت من الجلوكوز في الدم، ومنع الشعور بالجوع خلال النهار.