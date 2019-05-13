تعجيل الإفطار يساعد في تجنب زيادة الوزن

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

قدمت الدكتورة سنتيا بو خليل، أخصائية تغذية، نصائح لتجنب زيادة الوزن في رمضان، أهمها الالتزام بتناول كميات مناسبة من السعرات الحرارية، وممارسة مجموعة مختلفة من الأنشطة تصرف التفكير عن تناول المزيد من الأطعمة، والتكيف مع النظام الغذائي الجديد في شهر رمضان تدريجياً لتقليل الشهية، لافتة إلى أهمية تعجيل الإفطار، لأن تأخيره يزيد من انخفاض سكر الدم.

وقالت الدكتورة بو خليل: إن أفضل طريقة للقضاء على الجوع هي كسر الصيام بالتمر وتناول كميات كبيرة من الماء، فضلاً عن تناول الطعام ببطء، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمدة تتراوح بين 15 إلى 40 دقيقة يومياً مثل المشي، أو تنظيف المنزل، بينما يفضل ممارسة التمارين الكثيفة عقب صلاة التراويح شريطة تجنب الوجبات الدسمة على الإفطار، مشيرة إلى أن الولائم هي العدو الأول للوزن المثالي في شهر رمضان.

السحور

وقالت أخصائية التغذية: إن السحور أهم وجبة، نظراً لأنها تمد الجسم بالطاقة في فترة الصيام خلال شهر رمضان، إذ يمكن تناول رقائق الخبز المحمص، والبيض، والشوفان، والفول، لاحتوائه على الكربوهيدرات المعقدة ونسبة عالية من البروتينات التي يتم هضمها ببطء وزيادة الشعور بالشبع، فيما ينبغي تجنب الفطائر والمخبوزات، وتقليل تناول الحلويات التي تعد من أشهر العادات والتقاليد التي تنتشر في الشهر الكريم.