طرق الحفاظ على رائحة فم منعشة في رمضان

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

تنتشر ظاهرة رائحة الفم الكريهة في رمضان، خاصة لدى الذين لا يتبعون أسس العناية اللازمة بصحة الفم والجهاز الهضمي، بدورها، الدكتورة فاطمة الزهراء عبيد استشارية أنف وأذن وحنجرة وجراحة عنق، تنصح بالاعتناء بنظافة الأسنان تفادياً لمشاكل التسوس وأمراض اللثة، وذلك عقب وجبتي الإفطار والسحور لمنع تراكم البكتيريا.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء: إنه يجب استعمال خيط الأسنان بانتظام لتنظيف المنطقة بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها، واستخدام غسول الفم المضاد للبكتيريا للسيطرة على رائحة الفم الكريهة، مشيرة إلى أن استخدام مكشطة اللسان يسهم في التخلص من البقايا البيضاء التي تغلف اللسان، والتي قد تكون سبباً إضافياً لرائحة الفم الكريهة.

وأضافت إن تناول السمك أو الحليب أثناء الإفطار والسحور، يساهم في انبعاث رائحة كريهة من الفم كون هذه الأطعمة تحتوي على بروتينات لا تتفكك في الفم، كما يجب تجنب تناول الأطعمة الثوم والبصل، مشيرة إلى أن التدخين يعد سبباً رئيساً لرائحة الفم الكريه وتلطيخ الأسنان باللون الداكن، لذا يعتبر شهر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين، وتجنب مضاره العديدة.

ولفتت استشارية الأنف والأذن والحنجرة، إلى ضرورة الحرص على تنظيف أطقم الأسنان التي قد يستخدمها كبار السن بمحلول مطهر، وشرب لكثير من الماء وتناول الفاكهة والخضروات، ويتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والمالحة أثناء الإفطار والسحور، لتجنب الجفاف خلال ساعات الصيام في نهار رمضان.