علاقة وثيقة للصيام بصحة العظام

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

يعتبر صيام رمضان من العبادات التي يتعلم منها الإنسان الكثير، ليس فقط على المستوى الروحي من التواصل مع الله، ولكن أيضاً على المستوى الجسدي من تدريب للتحكم في الرغبات وتنظيم لمواعيد الأكل والشرب والمشاركة بين كل أفراد المجتمع في مواعيد الطعام، إلا أن ثمة علاقة وثيقة للصيام بعظام الإنسان، فالأشخاص الطبيعيون لا يوجد أي تأثير ضار على عظامهم، إذ إن كميات الأكل والشرب التي يتناولونها خلال فترة الإفطار من المغرب إلى الفجر، تكون كافية للحفاظ على قوة الجسم والعظام والعضلات ومناسبة لتعمل بكفاءة طوال الوقت. وفق ما أوضحه الدكتور أودي أبو شقرة ممارس تقويم عمود فقري.

وقال الدكتور أودي أبو شقرة: بالنسبة للمرضى بعد جراحات العظام فإن الغذاء في فترة الإفطار يكون كافياً لتوفير المواد الغذائية اللازمة لبناء الأنسجة والعظام بعد الجراحة، ويمكن توزيع أدوية العظام مثل المضادات الحيوية أو الأدوية المضادة للالتهابات أو المسكنات، أثناء فترة الإفطار وبنفس الفاعلية.

وأضاف: لا ننسى أن الصيام يعد منظماً غذائياً يساعد على إنقاص الوزن مما يخفف الثقل على مفاصل المريض المصاب بأمراض العظم، وبالنسبة للرياضيين فأفضل أوقات ممارسة الرياضة هي بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، ويمكن ممارسة رياضات خفيفة قبل الإفطار مباشرةً، على ألا تكون شديدة أو ثقيلة، لأن الجسم يحتاج لبناء العضلات أثناء الرياضة إلى توفر المواد الغذائية في الدم، ويجب أن تتوفر السوائل بكميات كافية قبل وأثناء وبعد التمرين لتعويض الفاقد من السوائل والأملاح ولبناء الأنسجة.