عيسى زيد: الإمارات بلد الفرص والخبرات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حقق عيسى زيد نجاحاً مهنياً لافتاً أرجع الفضل فيه إلى دولة الإمارات التي احتضنته 18 عاماً، والتي وجد فيها بلداً تصنع الحياة وتخلق أجواء مناسبة للتعليم المهني وغيره، وينعم على أرضها أكثر من مئتي جنسية مما يفتح الفرصة أمامهم لتبادل الخبرات.

وعندما جاء عيسى زيد عازف البيانو إلى دولة الإمارات باحثاً عن عمل وجد بأن عليه أن يحدث تطوراً على الصعيد المهني، فوجد في الدولة مميزات عديدة وقادرة على تحويل مسار وحياة المقيم فيها إلى الأفضل فلجأ باحثاً في المجال الصناعي عن مهنة جديدة تعزز من قدراته المهارية وتساعده في خلق حياة جديدة.

لجأ عيسى زيد إلى تعلم مهنة احترافية ودخل حيز الصناعات الثقيلة والمعدات ونجح بعد تدريب طال لمدة عام، وأصبح فنياً محترفاً للمعدات الثقيلة.

وأكد زيد أن دولة الإمارات تعتبر مدرسة تضيف إلى مقيمها كل ما هو جديد من علم ومعرفة وتحثه دائماً على التطوير.