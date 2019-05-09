نصائح للحامل تفادياً للمشكلات الصحية في رمضان

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

تتأثر صحة المرأة الحامل وجنينها بالصيام، ولهذا يجب عليها أن تتبع طرقًا في الطعام حتى لا تتعرض لمشكلات صحية هي أو جنينها، الدكتور فادي المرزوقي استشاري أمراض النساء والولادة، يقدم 9 نصائح للمرأة الحامل أولها الاعتماد على غذاء متوازن ومتنوع، يؤمن الحصص الغذائية التي تحتاجها، مشيراً إلى أن الجنين يحتاج إلى توفير مستمر للسعرات الحرارية والمواد الغذائية، لذا يجب أن تتناول الحامل وجبات صغيرة كل ساعتين أو ثلاث، إلى جانب تناول الحليب بعدد 4 أكواب يومياً.

ويشدد على تناول الأطعمة المحتوية على أوميغا 3 وأوميغا 6 من أجل تطوير نمو الجهاز العصبي والدماغ والعين عند الجنين ويعتبر السلمون والأنشوجة وبذور الكتاب من أفضل مصادر أوميغا 3 كما يجب تناول حبوب زيت السمك لاحتوائها على فيتامين «أ»، أما أوميغا 6 فمصدره الزيوت النباتية.

وأشار إلى أن أهمية تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البني، الخبز المصنوع من طحين قمح كامل، البرغل، الفريكة، الشوفان، لأنها تساعد على الشعور بالشبع وتحمي من زيادة الوزن المفرطة ومن الإمساك، مع ضرورة شرب الكثير من المياه وتجنب المشروبات الغازية، وتقليل تناول الحلويات.

وقال، يجب على المرأة الحامل أن تتناول مصدرًا للبروتين يومياً في الوجبة المطبوخة، مثل اللحمة الحمراء، الدجاج، الحبش، السمك أو البقوليات، لافتاً إلى فوائد الزنجبيل في حالة الإصابة بسوء الهضم أو الغثيان، فيما يجب الامتناع عن تناول اللحوم المصنعة والمعلبة.