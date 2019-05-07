نصائح للحفاظ على صحة الجلد والبشرة في رمضان

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

مع دخول شهر رمضان تفقد البشرة نضارتها وحيويتها خاصة أنه يأتي مع تزامن فصل الصيف أحد الفصول التي تتأثر فيها البشرة والجلد لدى الكثير من النساء وفي حقيقة الأمر ليس الصيام هو السبب في ذلك بل هناك الكثير من العادات الخاطئة التي يتبعها الكثيرون تكون هي السبب في شحوب البشرة وزيادة جفافها وظهور مشكلاتها المختلفة، نتيجة فقدان الجسم للكثير من السوائل والفيتامينات والبروتينات والمعادن من دون أن يتم تعويضه لذا يقدم الدكتور ياسر أبو العلا حامد استشاري جراحات الجلد والعلاج بالليزر، نصائح عدة للحفاظ على صحة الجلد والبشرة خلال شهر رمضان وهي: تناول قدر وافر من الماء، مرة كل ساعة من أول الإفطار وحتى الفجر، مع تجنب المشروبات الغازية قدر الإمكان.

خضار

ويشدد على ضرورة تجنب أكل المخللات واستبدالها يومياً بطبق السلاطة الخضراء الطازج المكون من الخيار والطماطم والجرجير والجزر، والإقلال من أكل الحلويات واستبدالها بتناول البطيخ أو الكانتالوب بين وجبة الإفطار والسحور.

كما ينصح باستخدام صابون الجلسرين والماء البارد في الاستحمام، ودهان الجلد والوجه بالكريمات المرطبة ويكون الدهان مساء دائماً وليس أثناء الخروج بالنهار، مع مراعاة استخدام الواقيات من الشمس عند الخروج من المنزل نهاراً، والتي تكون على شكل سائل وليست كريمات، والحرص على ارتداء الملابس القطنية نهاراً وليلاً لتجنب التعرق.