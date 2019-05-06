معتز غباش: مسيرة الإبداع في الإمارات لا تتوقف

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

على مدار 28 عاماً قضاها المستشار التربوي معتز غباش في الإمارات تمكن من الترقي والمساهمة بإيجابية والإنجاز عبر استغلال قدراته وخبرته في المجال التعليمي والتربوي وحصد العديد من الجوائز والتكريم من مختلف المؤسسات.

يقول غباش: «علمتني الإمارات قيمة العمل والمثابرة والتفاني والذي يعقبه التقدير والتكريم من الدولة التي تجعل من الإبداع والتميز مسيرة مستمرة لا تتوقف، ففي 12 سبتمبر من عام 1989، كان أول يوم عمل بدولة الإمارات عندما حضرت من مصر متعاقداً مع وزارة التربية والتعليم للعمل اختصاصي اجتماعي، وبدأت بفكر جديد وتوجيه متميز لنضع باكورة أعمالي أول منهاج عمل الاختصاصي الاجتماعي بالمدارس بكافة مراحلها الذي أطلق على المواقع التربوية بالوطن العربي، كما تعاونت مع القيادة العامة لشرطة دبي ومنطقة دبي الطبية في العديد من حملات التوعية والإرشاد لطلاب وطالبات المدارس وأولياء أمورهم.

ويضيف غباش: حصلت عام 1999على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز كاختصاصي اجتماعي متميز ثم امتد عملي للتدريب والاستشارات التربوية لأكثر من 850 متقدماً للجوائز ومساعدتهم في الحصول عليها، وحصلت في العام 2005 على لقب الأسرة المتميزة على مستوى الدولة بجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، حيث حصل أبنائي الثلاثة على جوائز التميز في سنوات مختلفة، وفي عام 2006 حصلت على جائزة وزير التربية والتعليم في الجودة الشاملة للأنشطة الطلابية، وفي العام 2008 حصلت على لقب الأسرة العربية التقنية.

مسيرة عمل امتدت من 1989 وحتى 2017 من العطاء لأرض العطاء.