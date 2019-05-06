فوائد عديدة لممارسة الرياضة خلال رمضان

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تحتاج ممارسة التمارين الرياضية إلى مداومة، واستمرارية، حتى مع حلول شهر رمضان المبارك، عوضاً عن النوم والجلوس في البيت خلال فترة الصيام.

ويذكر الدكتور أسامة عبد العزيز عبدالله أخصائي جراحة العظام فوائد عديدة لممارسة الرياضة في رمضان، تساعد الجسم على حرق الدهون وخسارة الوزن، وبناء العضلات، كما أنها تساعد الكبد في أداء مهامه، وعلى إنتاج الطاقة في الجسم، من خلال تنشيط عمليات التمثيل الغذائي.

ويضيف أن ممارسة التمارين ترفع من نسبة الهيموغلوبين في الدم؛ وذلك من خلال قدرتها على تحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء، وتعزّز قوّة أداء الجهاز المناعي الذي يحمي الإنسان من الإصابة من مختلف الأمراض الخفيفة والقويّة والمزمنة. كما أنها ترفع من كفاءة الجهاز الهضمي، وتساعد الجسم على امتصاص المصادر الغذائيّة التي يحتاجها الجسم بسهولة.

ويشير إلى أن ممارسة الرياضة بشكل يومي يعين الجسم على تحمّل مشقة الصيام، من خلال زيادة قوة عضلات القلب والرئة، ونصح بممارسة التمارين الرياضيّة يومياً لمدة لا تزيد على الساعة، تفادياً للتعرض للإجهاد، مع ضرورة تناول الفاكهة والخضراوات والابتعاد عن الأطعمة الدسمة والسكريات التي تمثل ضرراً كبيراً على الجسم، وينتج عنها تراكم الدهون في الجسم.

ويؤكد أن الجري والمشي والسباحة من أفضل التمارين التي يمكن ممارستها، إلا أنه يجب تناول الكربوهيدرات والبروتينات الخالية من الدهون في وجبة الإفطار، وشرب السوائل الكافية لتجنب الشعور بالعطش، إضافة إلى ضرورة الحصول على قدر كافٍ من النوم.