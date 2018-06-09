تجنب 7 أطعمة تسبب الانتفاخ على مائدة رمضان

تكون الغازات في الأمعاء من الأمور الطبيعية التي يمكن حصولها على مدار اليوم، إلا أنه في كثير من الأحيان قد يزداد الأمر سوءاً، وفي شهر رمضان ومع تغير النظام الغذائي وازدياد معدل تناول بعض الأطعمة الدسمة والحريفة قد يواجه الصائم مشكلة الغازات والانتفاخ بصورة كبيرة وهو ما يتوجب معه معرفة أهم الأطعمة المسببّة للشعور بالانتفاخ، وتكون الغازات والسُبل الفعّالة لعلاجها.

وحول هذه المسألة يوضح الدكتور فتحي سلامة من قسم الإدارة الصحية بجامعة الفلاح، أهم الأطعمة المسببة للانتفاخ وهي: «الملفوف أو الكرنب»، و«القرنبيط»، و«البروكلي»، و«البقوليات» و«منتجات الألبان» و«التفاح» و«المخللات والأطعمة المالحة».

وأفاد بأن الملفوف والقرنبيط والبروكلي خضراوات تنتمي إلى نفس العائلة النباتية، وتتميز باحتوائها على مادة سكرية يصعب هضمها وهو ما يؤدي إلى تخمرها بفعل البكتيريا الموجودة بالأمعاء، ولا يعني هذا التوقف عن تناول هذه الأطعمة فهي غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الأخرى التي تزيد من أهمية تناولها، ولكن يُنصح بتقليل الكميات التي يتناولها الفرد بعد الصيام لتجنب الشعور بالانتفاخ.

أما البقوليات وعلى رأسها الفول والعدس الأسمر فهي من الأطعمة التي تحتوي على ألياف يصعب هضمها وهو ما يتسبب في تكون الغازات والشعور بالانتفاخ، ومع دخول شهر رمضان فإن الفول يُعد الطبق الرئيسي على مائدة السحور، لذا يُنصح بهرس الفول جيداً حتى تسهُل عملية هضمه أو تناول الخضراوات وخاصةً الخس والخيار بجانب طبق الفول وذلك لاحتوائها على ألياف سهلة الهضم.

وأضاف أن الألبان برغم قيمتها الغذائية العالية إلا أن بعض الأشخاص يعانون من نقص الإنزيم المسؤول عن تكسير مادة اللاكتوز (السكر الموجود بمنتجات الألبان) وهو ما يسبب لهم الشعور بالغازات بعد تناولها، وغيرها من منتجات الألبان، ونصح بتناول الأقراص المهضمة التي تحتوي على الإنزيمات القادرة على تكسير مادة اللاكتوز بعد استشارة الطبيب.

وقال إن تفاحة واحدة يومياً قد تقيك من زيارة الطبيب إلا أنها قد تسبب الانتفاخ، حيث يحتوي التفاح على مواد سكرية صعبة الهضم ولتجنب تكون الغازات يُنصح بتقليل تناوله في شهر رمضان أو تناوله بعيداً عن الوجبات مع الاكتفاء بتفاحة واحدة يومياً، ويُذكر أن الخوخ، والكمثرى، والبرقوق من الفواكه المرتبطة أيضاً بتكون الغازات.

وأشار إلى أن المائدة الرمضانية لا تخلو من المخللات والأطعمة المالحة، برغم مخاطرها الشديدة وخاصةً على مرضى الضغط العالي، كما أن محتواها العالي من عنصر الصوديوم يتسبب في احتباس الماء بالجسم وما يتبعه من شعور بالامتلاء وانتفاخ البطن، ويُنصح بتجنب الإفراط في تناول المخللات وشرب كمية وفيرة من الماء لتنقية الجسم من عنصر الصوديوم والأملاح الزائدة.

نصيحة

نصح الدكتور فتحي سلامة بأنه لتجنب الشعور بالانتفاخ خلال شهر رمضان الكريم، بالإكثار من تناول الخيار والموز، وهما اللذان يساعدان على تجنب الشعور بالعطش أثناء فترة الصيام وتقليل تكون الغازات.