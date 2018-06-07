الصيام يحسّن التيبّس الصباحي في المفاصل ويقلّل آلامها

يشكل الصوم في شهر رمضان فرصة لتنقية الجسم من الشوائب التي تلحق به شرط اتباع نظام صحي وسليم في تناول وجبتي الإفطار والسحور، ولا يخرج مرضى الروماتيزم عن هذه القاعدة.

وأوضح الدكتور أسامة عبدالله، أخصائي أمراض المفاصل، أن روماتيزم المفاصل هو اسم غير دقيق يطلق على كل مرض أو ألم بالمفاصل والعظام والأربطة والأوتار والأعصاب. والروماتيزم كلمة عامية غير دقيقة في التشخيص وهي تشمل مجموعة من الأمراض لا تربط بينها أي صلة كأورام العظام والكسور القريبة من المفاصل وجميع الالتهابات المفصلية، ويفرق الأطباء بين روماتيزم المفصل والتهاب المفصل شبيه الروماتيزمي، والالتهاب المفصلي، والعظمي، والحمى الروماتزمية، والروماتيزم غير المفصلي الذي يصيب الأنسجة الضامة القريبة من المفاصل.

وأضاف الدكتور أسامة أن المصابين بأمراض الروماتيزم المزمنة، والذين يتناولون الأدوية المضادة للروماتيزم غير الكورتيزونية يمكنهم الصوم وتناول الدواء في جرعة واحدة أو جرعتين، واحدة بعد الإفطار والأخرى بعد السحور باستشارة الطبيب المعالج.

أما الروماتيزم الذي يصاحب مرضى السكري فمن أهم أعراضه الآلام بالكتفين وتنميل الأصابع وآلام أسفل الظهر، والصيام مفيد لهم، لافتاً إلى أهمية شرب الكثير من الماء أو المشروبات المفيدة الخالية من السكر، مثل العصائر الطبيعية أو الأعشاب مع الحرص على تناول طبق السلطة الخضراء كوجبةٍ أساسيةٍ يوميةٍ على أن تحتوي على الخضر الورقية، مع عدم الإفراط في تناول الحلويات لاحتوائها على كمياتٍ كبيرةٍ من السكر الذي يعمل على زيادة الوزن، وكذلك مراعاة عدم إغفال التمرينات الرياضية المقررة لهم والمشي قبل الإفطار لعدة دقائق.

وحذر من الإفراط في تناول الطعام ولفت إلى خطر تناول المشروبات الغازية لمن يعاني من ترقّق أو هشاشة العظام، وإذا كان المريض يعاني من خشونة المفاصل فيجب عدم الإفراط في تناول الدهون والحلويات كي لا يزيد وزنه وتسوء حالة المفاصل المصابة.

وأشار إلى أن الصيام يحسّن من التيبس الصباحي في المفاصل ويقلل بالتالي الألم والانتفاخ المفصلي وانخفاض سرعة الترسيب في الدم والتي تكون مرتفعة بسبب التهاب المفاصل.

كما أن الصيام يؤدي إلى نقص إنتاج الليزوزوم من الخلايا البالغة في الدم وقد يشرح هذا التأثير خاصية الصيام المضادة للالتهاب؛ لأن المحتويات الليزوزمية لها علاقة بمراحل الالتهاب المختلفة، بينما يحدث زيادة تركيز مادة الأندورفين في الدم والتي تعرف بدورها الفعّال في تخفيف الألم، ما يؤدي إلى انخفاض ألم المفاصل.

تحذير

حذر الدكتور عبدالله من تناول الأدوية المضادة للالتهابات، واستبدالها بأدوية تحتوي على الباراسيتامول لأنها تعمل على تقليل آلام العظام. ويحدث الصيام زيادة في الكورتيزول بدرجة معتدلة في الدم والمعروفة بخاصيتها المضادة للالتهاب.