نصائح للحفاظ على نفس منعش خـلال فترة الصوم

يسعى الصائمون إلى الحفاظ على رائحة فم منتعشة أثناء الصيام خلال شهر رمضان المبارك، ومن هنا تبرز أهمية العناية بالأسنان للحفاظ على صحتها وقوتها، ومما لا شك فيه أن للصيام فوائد كثيرة صحية للفم والأسنان، حيث يساعد على التقليل من التسوس وأمراض اللثة، فالبكتيريا النافعة تستطيع البقاء من غير غذاء لفترة طويلة، أما البكتيريا الضارة المسببة للتسوس لا تستطيع البقاء طويلاً من دون أن تتغذى على السكريات، مما يؤدي إلى هلاك كميات كبيرة من البكتيريا الضارة خلال فترة الصوم، وذلك ليس في الفم فقط، وإنما في كل أجزاء الجسم، بحسب ما أوضحت الدكتورة بانة تراب.

وقالت: للحفاظ على صحة الفم في رمضان يجب تنظيف الأسنان واللثة جيداً، خاصة بعد السحور لتجنب مشكلات التسوس في اليوم التالي، مع مراعاة خلو النظام الغذائي في رمضان من العوامل الأساسية التي تؤثر على صحة الفم واللثة، حيث يجب شرب كميات كبيرة من السوائل وتجنب الحلوى والمشروبات الغازية والسكرية، والحرص على تناول الكثير من الخضراوات والفواكه، مع التقليل قدر المستطاع من الحلوى السكرية التي تحفل بها موائد الشهر الكريم.

ونصحت باستخدام السواك لفوائده الكثيرة في الحفاظ على صحة الفم واللثة، ولهذا فهو سنة من سنن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فقد أثبتت الأبحاث احتواء السواك على الكثير من المواد المطهرة والمعقمة التي تقي الفم من الجراثيم والبكتيريا الضارة التي تعلق بالفم، كمادة (إيزوثيوسيانات) الكبريتية التي تعمل مضاداً حيوياً طبيعياً يمنع نمو البكتيريا التي قد تسبب التسوس للأسنان، وكذلك للبكتيريا المسببة التهابات اللثة، وتحتوي على مواد طبيعية مثل مادة الليستيرين المستخدمة في معاجين الأسنان، كما يحتوي على مادة الكلور ومادة الفلورايد التي تساعد في تبيض الأسنان ومنع تكون طبقة البلاك، ولهذا لجأت شركات الأدوية مؤخراً إلى إضافة مستخلص السواك في معاجين الأسنان.

ونصحت بالابتعاد عن المشروبات التي تسبب تصبغ الأسنان كالشاي والقهوة، وأن يستبدل بهما الشاي الأخضر، إضافة إلى تنظيف الأسنان مرتين يومياً، خصوصاً بعد تناول السكريات سواءً كانت حلوى أو مشروباً أو حتى قطعة فاكهة، فعند تناول السكريات لا يتمكن اللعاب من معادلة الحوامض في الفم، ما يسبب التسوس ومشكلات اللثة. وشددت على ضرورة تجنب التدخين الذي يسبب زيادة جفاف الفم ومشكلات اللثة أثناء الصوم واعتبار رمضان فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين حرصاً على الصحة.

انتعاش

للحفاظ على نفس منعش تنص الدكتورة بانا على تناول البقدونس والنعناع لاحتوائهم على مواد مطهرة للفم وتمنحه الانتعاش، والحرص على مضمضة الفم عدة مرات خلال اليوم وخلال الوضوء، وذلك لتجنب جفاف الفم أثناء الصوم.