5 نصائح لإنقاص الوزن في رمضان

يعد الوزن الزائد احد أهم المشكلات التي يعاني منها الكثير من الناس في كل مكان، حيث تتراكم الدهون في أجزاء الجسم المختلفة نتيجة عدة أسبابٍ أبرزها تناول الطعام غير الصحي والذي يحتوي على الكربوهيدرات، بالإضافة إلى ممارسة السلوكيات الحياتية الخاطئة، وذلك ضريبة الحياة المعاصرة التي تقل فيها الحركة ويكثر فيها الاعتماد على الوجلات السريعة مع ما تحمله من مواد غير صحية بشكل عام.

لذا فإن الجميع يبحث عن أنظمة غذائية لاتباعها، خلال شهر رمضان من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على الرشاقة، ويسرد لنا العميد الدكتور علي سنجل مدير مركز شرطة دبي الصحي 5 أسرار لإنقاص الوزن الزائد في رمضان، أولها المشي قبل الإفطار، مشيرا إلى أن المشي لمدة ساعة كاملة قبل موعد الإفطار بساعتين له تأثير رائع على الجسم ورشاقته، فهذه الساعة تسمى الساعة الذهبية لحرق الدهون لأن الدهون تحرق فيها بمعدل أربعة أضعاف، بشرط أن لا يتعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر حتى لا يصاب بالإنهاك والتعب أو الجفاف.

ويكمن الأمر الثاني في تناول صنف واحد على الإفطار، وتجنب التنويع في الأصناف على وجبة الإفطار، وهذا أمر مهم جداً لإنقاص الوزن ولاسيما إذا اقتصرت الوجبة في اليوم الأول على البروتينات كاللحوم أو الدجاج، وفي اليوم الذي يليه تكون نشوية كالأرز أو المعكرونة مع عدم الجمع بينهما.

أما الأمر الثالث الذي يساعد على إنقاص الوزن فهو عدم تناول أكثر من كوب ماء واحد على الإفطار، مبينا أن تجاوز شرب كوب واحد من الماء على الإفطار سيؤدي إلى تمدد العصارات الهاضمة وتوسيع المعدة، في حين يمكن تناول المزيد من المياه بعد انتهاء الوجبة.

ويتمثل الأمر الرابع في تناول وجبة السحور الحارقة، والتي تتألف من الدراق واللبن أو البيض المسلوق مع برتقالة أو التمر واللبن أو الخيار مع اللبنة من شأنها أن تعمل على رفع الاستقلاب في الجسم وحرق الدهون بكمية أكبر. والنصيحة الخامسة: تناول شراب الليمون مع البقدونس بشكل يومي بعد فترة التراويح يعمل على حرق الدهون ورفع نسبة الاستقلاب في الجسم، فيؤدي إلى إنقاص الوزن.

اهتمام

أكد العميد الدكتور علي سنجل أهمية الاهتمام بإنقاص الوزن وذلك لأن زيادة الوزن تؤثر بشدة على الثقة بالنفس كما أنها تحمل الكثير من الأمراض أبرزها الضغط والسكري وغيرهما، وباختصار لا بد بد من اتباع الحميات الغذائية المدروسة وممارسة الرياضة في أوقات معينة.