السـكريات والدهـون أسـاسـيات علــى مائدة الطفل المريض بالسكري

يحب الأطفال خلال شهر رمضان الكريم أن يشاركوا والديهم الطقوس الرمضاية الأصيلة، فيما ينصح الدكتور باسل عطية زودة، أخصائي أطفال في مركز التداوي الطبي قيام الأطفال بالصيام بعد سن الـ 12 سنة لا سيما أن رمضان يهل علينا هذا العام في شهر مايو وهو من الأشهر الحارة ما قد يعرض الأطفال الصائمين للإصابة بالتعب والجفاف، خاصة الأطفال المصابين بأمراض معينة مثل داء السكري، وأمراض الغدد.

وأشار إلى أنه من الأفضل تقييم حالة الطفل المريض بالسكري قبل حلول الشهر الكريم، وضبط السكر لديه وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، لافتاً إلى ضرورة احتواء وجبة الفطور على كمية كبيرة من الأغذية الغنية بالسكريات والدهون، وتناول الفواكه والخضراوات وشوربات العدس واللبن والحبوب والأرز، كما ينصح في فترة السحور بتناول النشويات المعقدة لأن هضمها وامتصاصها يتأخران.

ولفت الدكتور زودة إلى موضوع مهم يتعلق بتغيير العادات الغذائية خلال الشهر الفضيل، نظراً للصيام طيلة النهار، فأكد أنه من الممكن أن يؤثر على صحة الأطفال ونموهم، لذا يوضح الدكتور زودة أن هناك خطورة على الأطفال المصابين بمرض السكري النمط الأول ممن أصيبوا بهبوط سكر خلال 3 أشهر التي تسبق شهر رمضان، والأطفال الذين يعانون من نقص سكر متكرر، والذين أصيبوا بحُماض سكري خلال 3 أشهر قبل شهر رمضان، وينصح الأهالي بمنع الطفل من الصيام في حالة المرض الشديد.

ونصح الدكتور زودة بضرورة أن يتلقى الأطفال التثقيف الصحي المناسب حول مراقبة السكر بأنفسهم في المنزل ومعرفة علامات وأعراض نقص السكر أو ارتفاع السكر والجفاف، ويجب إعطاؤهم إرشادات عامة حول الوجبات الواجب تناولها في الفطور والسحور، فضلاً عن الأنشطة البدنية التي يقومون بها.

وأضاف الدكتور باسل عطية زودة: ومن المهم تعديل نظام إعطاء الأنسولين في شهر رمضان للحفاظ على ضبط السكر، فمثلاً في نظام جرعتي الأنسولين ينصح بإعطاء أنسولين مختلط قبل الإفطار وأنسولين نظامي قصير التأثير قبل وجبة السحور، وفي نظام الثلاث جرعات أنسولين، يُعطى جرعتا انسولين قصيرة التأثير قبل وجبتي الفطور والسحور وجرعة أخرى بطيئة التأثير قبل الفجر.

أما الأطفال الذين يستخدمون مضخة الأنسولين، فهي تعتبر خياراً مريحاً لهم في شهر رمضان مع ضرورة زيادة جرعة الأنسولين عند الإفطار والسحور وتخفضيها أثناء الصيام، مع ضرورة تجنب المشروبات الغازية لأنها من الممكن أن تسبب انتفاخاً في البطن وعدم الشعور بالراحة، بالإضافة لتجنب الأطعمة المالحة والحادة لأنها تزيد العطش وكذلك يجب تجنب الأغذية الغنية بالدهون والحلويات، وعدم إجبار الأطفال على تناول كمية كبيرة من الأطعمة لأن ذلك قد يسبب لهم عسر الهضم وعدم الراحة.

رياضة

شدد الدكتور باسل زودة على أهمية أن لا يكون شهر رمضان شهر الخمول حتى للطفل المريض بالسكري، وقال: يجب أن يحافظ الطفل على مستوى طبيعي من النشاط الفيزيائي، مع تجنب ممارسة التمارين المجهدة أثناء الصيام.