حكم صلاة الجماعة في مسجد تقام فيه صلاة التراويح

يصلي بعض المسبوقين صلاة العشاء جماعة، في الوقت الذي يصلي فيه الإمام صلاة التراويح، فما هو الحكم الشرعي في هذا الفعل؟

الجواب: لا ينبغي إقامة جماعة ثانية في المسجد نفسه أثناء صلاة التراويح جماعة؛ لما يحدث جراء ذلك من تشويش على الجماعة الأولى، ولما يؤدي إليه من حمل الناس على التأخير عن الجماعة إذا وثقوا بإدراك الجماعة الثانية. وينبغي أن يكون ذلك في رواق المسجد دون اتفاق مسبق بين هؤلاء وإلا فلا، أو أن يصلي المتأخرون فرادى، أما الدخول مع الإمام في صلاة النافلة وهم يصلون فريضة فينبغي تركه؛ لقوة الخلاف فيه.