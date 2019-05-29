كم تبلغ زكاة الفطر هذا العام؟

المصدر: البيان الالكتروني

قالت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إن مقدار زكاة الفطر هذا العام يتراوح بين 20 و25 درهماً عن الفرد.

وأكدت الدائرة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً، كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، والمقدر ثمنه هذه الأيام بنحو 20 إلى 25 درهما.

وزكاة الفطر واجب على كل مسلم عنده من المال ما يفضل عن قوت نفسه، ومن يعول يوم العيد، وليلة العيد، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته من أولاده وبناته وأبويه.

ولا ينبغي للإنسان أن يؤخرها عن وقتها، فالواجب أن تقدم قبل صلاة العيد أو في ليلة العيد في رمضان.