حكم السترة في الصلاة

يقول السائل: هل جائز أن يصلي المصلي مفرداً بدون حاجز أو حائل أمامه ؟

الجواب وبالله التوفيق: اتخاذ السترة للإمام والمنفرد سنة عند جمهور الفقهاء وهو المعتمد، وقال بعضهم بوجوبها. وأما المأموم فسترة الإمام سترة له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها ولايدع أحداً يمر بينه وبينها» رواه أبو داود وابن ماجة وابن حبان. وذكر بعض العلماء أن الخطوط المعلّمة في صفوف المساجد بمثابة السترة لمن لم يجد سترة ونواها سترة له، وتقوم مقامها لكنها أدنى أنواع السترة. والله تعالى أعلم.