حكم تسمية البنت باسم «ملك»

يقول السائل: هل يجوز تسمية البنت باسم ملك؟ وجزاكم الله خيراً.

الجواب وبالله التوفيق: فإنه لا تنبغي تسمية الأنثى باسم «مَلَك» لما في هذا الاسم مما يوهم الوقوع في المحذور، فسداً للذريعة تمنع التسمية بهذا الاسم وكذا التسمية باسم «ملاك» أيضاً، وقد قال الله تعالى: {وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ} [الزخرف: 19] ). وقال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأُنْثَى} [النجم: 27]. ولذلك فعليك اجتناب التسمية بهذا الاسم لما سبق ذكره، وهناك من الأسماء الحسنة للبنات الشيء الكثير.