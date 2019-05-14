ما حكم قول (صدق الله العظيم) عقب قراءة القرآن؟

يقول السائل: ما حكم قول صدق الله العظيم نهاية قراءة القرآن؟ جزاكم الله خيراً.

الجواب وبالله التوفيق: فقول القائل: (صدق الله العظيم) جملة خبرية تفيد نسبة الصدق إلى الله تبارك وتعالى، وهي جملة صحيحة وخبر من أصدق الأخبار، وهي جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فقد قال الله تعالى: (قل صدق الله) [آل عمران: 95]. ولا مانع أن يقول القارئ أو المستمع عند التوقف عن قراءة القرآن الكريم: (صدق الله العظيم). وهي تقال للفصل بين كلام الله تعالى وكلام البشر، أو كعلامة لانتهاء القارئ من القراءة ونحو ذلك، ولم يقل أحد إنها من القرآن.