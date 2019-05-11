هل أصلي مع نزول إفرازات بنية داكنة بدل الدورة الشهرية؟

- لم تأتني الدورة الشهرية هذا الشهر ولكن تنزل عندي إفرازات بنية داكنة، وهي مستمرة حتى الآن، ولا أعرف هل أستمر في صلاتي؟ وهل هذا استحاضة أم حيض؟

- هذه الإفرازات تعتبر حيضاً، ما دامت في أيام دورتك؛ ولا يشترط أن يكون سائلاً، بل يكفي أن يكون المحل ملوثاً بالدم بأي صورة كان. وعليك أن تنتظري بإحدى علامتين: القصة البيضاء، أو الجفاف التام، حتى يتجاوز عادتك، فإذا تجاوز فاستظهري أي انتظري 3 أيام، ويصبح المجموع عادة لك ثم اغتسلي وتحفظي وصلي، ولو كان الدم موجوداً؛ لكونه يعتبر بعدئذ استحاضة وهكذا تفعلين كل شهر حتى يصل المجموع 15 يوماً.