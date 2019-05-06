حكم صلاة العشاء في جماعة ثانية أثناء التراويح

يصلي بعض المسبوقين صلاة العشاء جماعة، في الوقت الذي يصلي فيه الإمام التراويح، ما يشوش على الإمام، ما الحكم الشرعي في ذلك؟

- لا ينبغي إقامة جماعة ثانية في المسجد نفسه أثناء صلاة التراويح جماعة؛ لما يحدث من تشويش، وينبغي أن يكون ذلك في رواق المسجد دون اتفاق، أو أن يصلي المتأخرون فرادى، أما الدخول مع الإمام في صلاة النافلة وهم يصلون فريضة فينبغي تركه؛ لقوة الخلاف فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) كما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.



