3 أنواع من السلال تهيمن على الأسواق

هيمنت 3 أنواع من السلال الرمضانية على غالبية منافذ البيع وفقا لجولات ميدانية لـ«البيان» على منافذ البيع الرئيسية، النوع الأول هو الأكثر عددا وسعرا وتخفيضا، حيث يتراوح عدد السلع بين 17 إلى 20 سلعة بسعر يتراوح بين 200 درهم و199 درهما، بانخفاض 305 دراهم عن السعر الأصلي، وتضم هذه السلة: عدد 3 عبوات فول مدمس زنة الواحدة 400 غرام من نوع «لونا»، وزيت دوار الشمس 1.8 لتر عدد 2 عبوة «كورولي»، وعبوة زيت زيتون بكر سعة 500 مل «سيرجيلا»، ومركز فواكه طبيعي سعة 710 مل «فيمتو»، وعبوة قمر الدين زنة 400 غرام، ومسحوق عصير برتقال زنة 500 غرام «تانج» وأكياس شاي عدد 80 نوع «ليبتون»، وحليب مركز 170 غراماً، عدد 6 عبوات صغيرة من نوع «لونا»، ومعكرونة كورني 400 غرام لعدد 4 عبوات «معكرونة الإمارات»، ومعجون طماطم زنة 135 غراماً، عدد 8 كيه دي دي، وعبوة أرز بسمتي هنمدي زنة 5 كيلو غرامات «تلدا»، ومسحوق كاسترد زنة 300 غرام من نوع «فوستر كلاركس» وعبوة سميد زنة 500 غرام «مكوليكس»، وعبوة طحين فاخر زنة كيلو غرام «المطاحن الكبرى»، وعبوة سكر زنة 3 كيلو غرامات «إس أبي إس» وعبوة شوفان للطبخ زنة 500 غرام «كويكر» وعبوة حمص أبيض زنة 1 كيلو غرام، وعبوة تمر خلاص رنة 1 كيلو غرام وكريم كراميل زنة 70 غراماً عدد 6 عبوات «صفا» وهريس زنة 2.5 كيلو غرام «المطاحن الكبرى».

19 سلعة

وتباع السلة الثانية بسعر 149 درهما بأقل من 70 درهما عن أسعار سلعها خارج السلة (219 درهماً) وتضم من 19 سلعة إلى 15 سلعة حسب المنفذ وتشتمل على، 3 عبوات فول مدمس زنة الواحدة 400 غرام من نوع «لونا»، ومركز طبيعي سعة 710 مل «فيمتو»، وعبوة قمر الدين 400 غرام، ومسحوق برتقال زنة 500 غرام من نوع «تانج» وعبوة أكياس شاي عدد 80 من نوع «ليبتون»، وحليب مركز زنة 170 غراماً، عدد 6 أنواع «لونا»، ومعجون طماطم زنة 135 غراماً، عدد 8 كيه دي دي، ومسحوق كاسترد زنة 300 غرام «فوستر كلاركس»، وسميد 500 غرام ماكليكس، وعبوة طحين فاخر زنة 1 كيلو غرام «المطاحن الكبرى» وعبوة سكر زنة 3 كيلو غرامات «إس آي إس»، وعبوة حمص أبيض زنة 1 كيلو غرام، وعبوة تمر الإحساء زنة 500 غرام، و6 قطع كريم كراميل زنة الواحدة 70 غراماً نوع «صفا»، وهريس زنة 2.5 كيلو غرام «المطاحن الكبرى، وعبوة زيت دوار الشمس سعة 1.8 لتر 750 مل «الكوزي»، وعبوة أرز بسمتي زنة 5 كيلو غرامات «مبارك»،.

السلة الأصغر

وتباع السلة الثالثة وهي الأصغر بسعر 99 درهماً لـ17 سلعة قيمتها خارج السلة 152 درهماً، وتضم: عبوة زيت دوار الشمس سعة 1 لتر «سندس»، وعبوة مركز فواكه طبيعي سعة 725 مل «التعاون»، وعبوة قمر الدين زنة 400 غرام، وأكياس شاي 50 قطعة عدد 2 عبوة «الكوزي»، حليباً مركزاً 170 غراماً، عدد 6 عبوات «سندس» ومعكرونة زنة 400 غرام، عدد 4 أكياس «سندس»، ومعجون طماطم زنة 70 غراماً، عدد 6 عبوات «سندس»، وعبوة «سميد» زنة 500 غرام نوع «صفا»، و6 علب كريم كراميل زنة الواحدة 70 غراماً.

%90 من المشترين من محبي الخير

يشكل فاعلو الخير المواطنون والمقيمون أكثر من 90% من مشتري السلال الرمضانية في الإمارات وفق إحصائية لوزارة الاقتصاد، وترجع الوزارة انتشار السلال الرمضانية بشكل كبير كونها انطلقت في بلد الخير الإمارات فضلاً عن أن غالبية المواطنين يكثفون من أعمالهم الخيرية وزكواتهم خلال الشهر .

وتشير إحصاءات الوزارة إلى أن نسبة المواطنين الأفراد في معدل شراء السلال الرمضانية يزيد على 40 ٪ فيما يستحوذ فاعلو الخير والمؤسسات على حصة 60 ٪ من السلال التي يتم توزيعها على الفقراء خلال شهر رمضان المبارك.

وتعد السلال الرمضانية وسيلة ناجعة لدعم الفقراء في رمضان حيث يقوم فاعلو الخير بأنفسهم بشراء السلال بكميات كبيرة لتوزيعها على الفقراء خلال رمضان أو قبيله بعدة أيام أو يتم الشراء عبر كوبونات للسلال.

ويمضي اليوم عشر سنوات على إطلاق السلال الرمضانية في الإمارات، تحولت فكرة السلال الرمضانية إلى حقيقية في الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الكبرى في مقر الوزارة في أبوظبي منتصف أغسطس 2009 .