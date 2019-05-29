عطلة العيد الطويلة.. تنعش الفنادق وترفع الإشغال

المصدر: أبوظبي – رامي سميح-أبوظبي – البيان

يكثف القطاع الفندقي في الدولة استعداداته لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال مجموعة من العروض والخصومات على أسعار الغرف وحجوزات المطاعم في إطار المنافسة للظفر بأكبر عدد من النزلاء.

وقال مسؤولون في قطاع الفنادق استطلع «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن الفنادق تحرص دائماً على طرح عروض تنافسية خلال الأعياد والمناسبات وأشهر الصيف بهدف جذب أكبر عدد من الزوار والسياح وتنشيط الحركة السياحية، مشيرين إلى أن السياحة الداخلية تستحوذ على النسبة الأكبر من إشغال الفنادق خلال هذه الفترة.

وأضاف المسؤولون أن عطلة عيد الفطر المبارك الطويلة يتوقع لها إحداث انتعاشة كبيرة في إيرادات الفنادق ورفع نسب الإشغال إلى ما بين 90- 100%، مشيرين إلى أن الإمارات تشهد مزيداً من النمو في أعداد الزوار والسياح خصوصا مع إطلاق مهرجانات خاصة بالصيف إلى جانب أن العديد من المواطنين والمقيمين يفضلون البقاء في الدولة خلال فترات الأعياد للاستمتاع بأوقاتهم.

نشاط ملحوظ

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق «رامادا» داون تاون أبوظبي، إن عطلة العيد هذا العام الطويلة يتوقع معها زيادة كبيرة ونشاط ملحوظ في دفع معدلات بدرجة كبيرة، وهو ما يسهم في تعزيز وزيادة الإيرادات.

وأضاف إبراهيم أن هناك إقبالاً كبيراً جداً من النزلاء المحليين وأيضاً السياح الخليجين على قضاء عطلة العيد في الإمارات، لا سيما السعوديين، خصوصا مع تقديم الفنادق لعروض وتخفيضات جيدة هذا العام، مشيراً إلى أن فندق «رامادا» داون تاون أبوظبي حرص خلال هذا الصيف على طرح عروض إقامة مغرية من شأنها أن تساعد على تحقيق نسب إشغال مرتفعة، حيث تشمل الإقامة في الفندق رحلات إلى المدن الترفيهية لجزيرة ياس وهي: «عالم فيراري» و«ياس واتر وارلد» و«وارنر برازر»، شاملة المواصلات.

وتوقع إسماعيل حركة نشطة خلال عطلة العيد، لا سيما بعد أن جرى مبكراً تسجيل نسب حجوزات مرتفعة، مشيراً إلى أن الأعياد تسهم بشكل كبير في رفع إشغال الفنادق وتنشيط الحركة السياحية الداخلية والخارجية.

إقبال متزايد

من جانبه، قال خالد الشرباصي، المدير العام لفندق أنانتارا القرم الشرقي، إن الفندق يشهد معدلات إشغال مرتفعة خلال فترات الأعياد مع إقبال النزلاء من داخل وخارج الدولة، مشيراً إلى أنه من المقرر تمديد خيمة أنانتارا الرمضانية حتى سبتمبر القادم، لا سيما في ظل الإقبال المتزايد عليها، ووصول الإشغال فيها إلى 85- 90%.

وأضاف الشرباصي إنه جرى الاستعداد لموسم الصيف والأعياد بمجموعة من العروض المميزة في ظل مساعينا لجذب مزيد من الزائرين مع التركيز بشكل رئيسي على الزائر المحلي والخليجي، مضيفاً إن العروض بشكل عام تسهم في زيادة وتعزيز الإيرادات وإحداث نوع من النشاط والحركة.

وتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من السائح المحلي على العروض والمنتجات خلال هذه الفترة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود إقبال كبير من السياح من مختلف دول العالم على زيارة أبوظبي والتمتع بطبيعتها الرائعة.

تذاكر مجانية

وأوضح عناد طنوس، مدير عام فندق جراند ميلينيوم الوحدة أبوظبي، أن الفندق يقدم عروضاً متنوعة للضيوف والعائلات بمناسبة عيد الفطر تشمل الغرف والمطاعم ويتوفر بوفيه خاص للعيد، وتتوفر باقات توفر تذاكر مجانية لعالم وارنر براذرز أبوظبي أو عالم فيراري أو ياس ووتر ورلد بهدف إسعاد الأطفال.

وأضاف طنوس أن نسبة حجوزات المواطنين تصل إلى 80%، متوقعاً ارتفاعاً في نسبة الإشغال خلال العيد مقارنة برمضان، وخصوصاً الحجوزات من دول مجلس التعاون.

فعاليات وأنشطة

من جانبه، قال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز ورزيدنس البستان: لطالما حرصنا على تقديم عروضٍ مغرية خلال إجازة العيد، حيث نقدم باقةً تتضمن خصماً بنسبة تتراوح بين 20% - 25% على الحجوزات المباشرة أو عبر منصات الحجز الإلكترونية، متوقعاً زيادة نسب الإشغال من الزوار المقيمين في دبي أو القادمين من الإمارات الأخرى لزيارة دبي.

وتوقع أن يساهم تنوع المنتج السياحي واستقطاب الأسواق الجديدة في تعزيز نسب الإشغال آخذين بعين الاعتبار الفعاليات والأنشطة الكبيرة التي تستهدف العائلة والأطفال، إلى جانب العروض الرائعة التي عادةً ما ترافق مهرجان مفاجآت صيف دبي.

عروض لجذب العائلات وإسعاد الأطفال

أطلقت الفنادق العاملة في الدولة عروضاً خاصةً لجذب العائلات وإسعاد الأطفال خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث تقول دوريس هيشت، المديرة العامة لفندق وفلل بارك حياة أبوظبي، إن الفندق أطلق باقات خاصة للعائلات لقضاء عطلة عيد الفطر والصيف لإتاحة الفرصة لقضاء أجمل الأوقات على شاطئ جزيرة السعديات.

وأضافت هيشت إن الفندق لديه رؤية مختلفة عن رؤى معظم المنتجعات الفاخرة، تتخطى فكرة كوننا مجرد فندق أو وجهة سياحية عادية لنكون مقصداً لخلق مشاعر جديدة وإطلاع ضيوفنا على نمط حياة مختلف، مشيرة إلى أن المسافرين بقصد الاستجمام يمكنهم القدوم للفندق خلال يونيو في رحلة مغذية للروح والجسد، وذلك من خلال باقات اللياقة والسبا التي تتضمن وجبات ممتعة، كما أن الفندق يقدم عروضاً خاصة لسكان الدولة حيث يمكنهم الحصول على خصم نسبته 15% على حجوز الغرف.

أجواء عائلية

وقال محمود سعد، رئيس قسم المبيعات في فندق باب القصر، إن الفندق يقدم عروضاً متنوعة تشمل الغرف والمطاعم معاً وذلك بأسعار خاصة وفي بيئة مناسبة للعائلات والأطفال أو الراشدين عموماً، مشيراً إلى أن نسبة حجوز المواطنين تصل إلى حدود 80% فيما تبلغ نسبة حجوز المقيمين 20%.

وتوقع سعد ارتفاع نسبة الإشغال خلال العيد مقارنة برمضان، حيث من المقدر أن تبلغ نسبة الإشغال 90%، ويقدم فندق باب القصر عرضاً خاصاً للعائلات يتضمن إقامةً ليلة واحدة في إحدى الغرف الفاخرة وبوفيه إفطار وعشاء للعائلة في مطبخ ارتيزان، وبطاقتين مجانتين لصالة الواقع الافتراضي الترفيهية وإقامة مضمونة في جناح ديلوكس.

حجوز كبيرة

من جانبه، قال كمال زياتي، المدير العام في فندق شاطئ الراحة – أبوظبي، إن الفندق صمم باقة تستهدف العائلات المقيمة في الإمارات للاستمتاع بإجازة العيد، مشيراً إلى أن الباقة تستهدف المواطنين والوافدين على حدٍ سواء، مع التوقعات بنسب حجوز كبيرة من كلا الفئتين في ظل طول فترة الإجازة.

وأضاف زياتي إن الفندق أطلق عرضاً آخر لزوار حدائق ياس حتى 30 سبتمبر، وهي باقة تتضمن الإقامة لشخصين راشدين وطفل وتتضمن الإقامة مع وجبة الإفطار إضافةً إلى تذاكر إحدى حدائق ياس الترفيهية وفق اختيار الضيف.

حسوم حصرية

وقال حبيب خان، المدير العام الرئيس التنفيذي لمجموعة بلانيت للضيافة، إنه مع قدوم عطلة العيد نسعى لتوفير أفضل العروض لذا صممنا عرضاً خاصاً بحيث يتم حجز ثلاث ليالٍ والدفع لاثنتين فقط. وتوقع ارتفاع نسب الحجوزات خلال فترة العيد خاصةً من الضيوف القادمين من دول الخليج. وأوضح أن أربيان كورت يارد يقدم عرضاً خاصاً مع حجوز الغرف يتضمن خصماً بنسبة 20% على الطعام والشراب و40% على خدمة الغسيل.

باقات حصرية لقضاء العيد حول العالم

أطلقت شركة نيرفانا للسياحة والسفر، مجموعة من الباقات الحصرية، احتفاءً بعيد الفطر، للقيام برحلات إلى مجموعة مختارة من الوجهات السياحية الأكثر تميزاً حول العالم، تشمل أرمينيا وأذربيجان وبراغ وجزر المالديف.

وقال عمر العلي، المدير التنفيذي للاتصالات والمشاريع لدى شركة نيرفانا للسياحة والسفر، قررنا منح عملائنا باقات العطلات الفاخرة، التي قمنا بتنظيمها خصيصاً لقضاء عطلة عيد الفطر، في أفخم الوجهات السياحية في العالم.

وذكر العلي أن الرحلة تمتد إلى أرمينيا، حيث تتيح هذه الباقة للسياح، استكشاف الثقافة الأرمينية، وزيارة المتاحف التاريخية العريقة، وأبرز المعالم السياحية. وتتضمن إقامة مدتها 4 ليالٍ في فندق فئة 4 نجوم، مع وجبة إفطار، وتذكرة طيران، وخدمة توصيل خاصة من وإلى المطار.

وأوضح العلى أن الباقات الخاصة تشمل رحلة إلى أذربيجان، من خلال إقامة مدتها 3 ليالٍ في أحد الفنادق، مع وجبة إفطار شهية، وتذكرة الطيران وخدمة توصيل خاصة من وإلى المطار. بالإضافة إلى رحلات في باكو، غبالا وشبه جزيرة أبشيرون.

وذكر أن الباقات تمتد إلى براغ، حيث تشمل تذكرة طيران، وخدمة توصيل من وإلى المطار، وإقامة مدتها 4 ليالٍ ووجبة إفطار مجانية، بالإضافة إلى رحلات سياحية حول المدينة. كما تدعو جزر المالديف، ضيوفها للاستمتاع بطيف من الباقات الفاخرة.

عطلة مع العائلة

يدعو فندق «قصر الإمارات»، الضيوف والزوار للاحتفال بعيد الفطر، والانغماس في أروع تجربة لعطلة أسبوعية رائعة وسط أجواء من التقاليد العربية الحافلة. ويمكن الاستفادة من العرض بين 3-5 يونيو فقط، والحصول على خصم بنسبة 25 % للاسترخاء في عطلة نهاية الأسبوع.

أطباق إماراتية

يقدم فندق وسبا أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي، أطباقاً متنوعة من المأكولات العربية، حيث ينغمس الضيوف في تشكيلة من الأطباق الإماراتية، إلى جانب مجموعة من الحلويات الشهية، مع إطلالة على الواجهة البحرية لشاطئ القرم.

إقامة فاخرة

أعلن فندق سانت ريجيس أبوظبي، عن 3 باقات إقامة فاخرة، يقدمها لضيوفه بمناسبة عيد الفطر السعيد. ليحتفلوا بعد اختتام شهر رمضان الفضيل، بتجربة إقامة مميزة على طريقة سانت ريجيس.

إجازة شاطئية

يقدم منتجع دانات جبل الظنة، مجموعة من الباقات الحصرية بمناسبة عيد الفطر، حيث يمكن للضيوف الاستجمام في هذا الملاذ الشاطئي الفاخر، الذي يمتاز بأجوائه الاستوائية، وتجاربه التذوقية الغنية، وأنشطته الترفيهية المتنوعة.