مراكز التسوّق.. أجواء وفعاليات تُنعش المبيعات

المصدر: دبي – بشار باغ

نجحت مراكز التسوق في دبي في تحفيز الزوار وزيادة معدلات التدفق السياحي وتنشيط المبيعات خلال شهر رمضان المبارك عبر باقة من الفعاليات احتفاءً بالشهر الفضيل كما دشّنت مبادرات مجتمعية وثقافية متنوعة بالتزامن مع ديكورات شرقية وزينة احتفالية تحتفل بالشهر الفضيل بالإضافة إلى طرح مجموعة من العروض الخاصة وخاصة على خدمات المطاعم.

وفي هذا الإطار، أطلقت مراكز «سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» التابعة لـ«ماجد الفطيم» حزمة من العروض الرمضانية والجوائز المميزة لزوارها بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

ودعت المراكز سكان دولة الإمارات للاستفادة من أفضل العروض في متاجر البقالة والعلامات التجارية العالمية والمطاعم إلى جانب الاستمتاع بتجارب ترفيهية فريدة خلال شهر رمضان.

ويحصل العملاء الذين ينفقون 300 درهم في أي متجر من متاجر «سيتي سنتر ديرة» على قسيمة شراء من متجر كارفور بقيمة 100 درهم.

خصومات سخيّة

ويمكن للمتسوقين استخدام القسيمة لشراء المنتجات الطازجة واللوازم الرمضانية بخصومات لا تقبل المنافسة في الشهر الفضيل.

واعتباراً من 25 مايو إلى 6 يونيو، يتم منح أول 40 متسوقاً ينفقون 1000 درهم أو أكثر في «سيتي سنتر مردف» بطاقات هدايا «عيدية» تبلغ قيمة كل منها 100 درهم، حيث يمكن للزوار استخدام القسيمة لشراء هدية رمضانية خاصة لأحبائهم وعائلاتهم من العلامة التجارية المفضلة لديهم في المركز.

قيم العطاء

ويعمل مركزا التسوق أيضاً على تجسيد ونشر قيم الخير والعطاء التي يحملها شهر رمضان الكريم من خلال مبادرة «معاً نساهم في إسعاد المحتاجين» والتي تهدف إلى تحفيز الأسر والزوار على فعل الخير ومد يد العون للمحتاجين والأسر المتعففة في الإمارات.

وتهدف حملة «معاً نساهم في إسعاد المحتاجين»، في نسختها الثالثة عشرة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الإماراتي، إلى تشجيع الزوار على التبرع بالأشياء التي ليسوا بحاجة لها مثل الألعاب والملابس والكتب وتوزيعها على الأسر المحتاجة. ويمكن للزوار تقديم المعونات من خلال صناديق التبرع التي سيتم وضعها في مراكز التسوق طيلة الشهر الفضيل.

مكافآت

ويتم مكافأة زوار «سيتي سنتر مردف» على سخائهم وكرمهم من خلال منحهم عروض فورية من متاجر مبيعات التجزئة في المركز مقابل كل عملية تبرع يقومون بها.

إضافة إلى ذلك، يستضيف «سيتي سنتر مردف» مسابقة للصور الفوتوغرافية على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ستُتاح الفرصة للزوار للفوز ببطاقة هديتي بقيمة 1000 درهم. وكل ما على المتسوق القيام به هو التقاط صورة للديكور الداخلي ذي الطابع الرمضاني في المركز ونشرها على انستجرام مع هاشتاغ #CCMiRamadan، حيث سيتم في نهاية الشهر اختيار خمس من أفضل الصور الملتقطة وسيحصل كل فائز على بطاقة هديتي.

لقاء البطاريق

ويدعو «مول الإمارات» زواره في رمضان هذا العام للاحتفال بروح الشهر الفضيل والقيام بأنشطة جماعية مع العائلة والأصدقاء مثل تناول الإفطار والسحور التقليدي معاً في مطاعمهم العالمية حيث تُتاح للزوار فرصة الاختيار بين مجموعة من الأنشطة مثل لقاء البطاريق أو ركوب الطلقة الثلجية «سنو بوليت» أو الاستمتاع بدروس الاستكشاف أو جلسة تعلم التزلج على المنحدرات الثلجية، إضافة إلى خيار لتناول إفطار مجاني في مطعم «نورث 28».

كما يمكن لحاملي بطاقات «ماجيك بلانيت» مضاعفة رصيدهم لاستخدامها في مركز الترفيه العائلي كلما قاموا بزيادة رصيدهم طوال رمضان.

أنشطة ثقافية وتراثية ترسّخ التسامح والعطاء

تحرص العديد من مراكز التسوق على تنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية وخيرية متنوعة خلال رمضان بهدف ترسيخ ثقافة التسامح والعطاء في ظل عام التسامح.

وفي هذا الإطار، قام «دبي مول» بدعوة الزوار خلال رمضان إلى استكشاف القيم والتقاليد الرمضانية الأصيلة من خلال عرض مجموعة من أعمال الخط العربي لعدد من الفنانين الموهوبين.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستضيف فيها «دبي مول» معرضاً لفن الخط العربي، الأمر الذي من شأنه أن يمنح الزوار تجربة ملهمة من وحي أجواء الشهر الفضيل. ويعرض المركز التجاري أعمالاً فنية لخطاطين مبدعين تضم آيات قرآنية حول قيمة التسامح بلغات مختلفة.

وتعزيزاً للوعي والتنوع الثقافي، يشارك «دبي مول» في مبادرة «رمضان دبي» بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري للاحتفاء بروح الشهر الفضيل من خلال عرض العادات والتقاليد الإسلامية من مختلف الثقافات.

ويعتبر رمضان الوقت الأمثل للاحتفال بعام التسامح، وأي وسيلة أفضل لذلك من التعرف على الشعائر والتاريخ الإسلاميين من خلال مجموعة فريدة من الأنشطة وورش العمل المخصصة للرسم وكتابة الآيات القرآنية والرسم على الزجاج.

وخلال الفترة من 15 - 18 مايو، حظي ضيوف «دبي مول» بمشاهدة عرض للخط العربي الضوئي يضم بعضاً من أعمال الفنان كريم جباري الذي اختارته الجائزة الدولية للفن العام (IAPA) بين أفضل فناني الأماكن العامة في العالم. وتتضمن أعمال جباري نصوصاً مكتوبة بالخطين الكوفي والمغربي تنطوي على درجة عالية من التعقيد والاهتمام بأدق التفاصيل.

بدورها تعرض مجموعة «آرت نور» لوحات فنية لأسماء الله الحسنى، مما يتيح للضيوف تجربة مميزة في استكشاف القيم الحقيقية لشهر رمضان المبارك.

وعرض «دبي مول» كذلك المكعب التقني التفاعلي للقرآن الكريم من هيئة دبي للثقافة، والذي أتاح للضيوف اختيار آية قرآنية من مكتبة «دبي للثقافة» وإنشاء نسخة مخطوطة عنها باللغة العربية ولغات أخرى. ويمكن للزوار أيضاً اختيار 5 آيات حول التسامح مخطوطة بأربعة أشكال من الخط العربي ومتاحة للترجمة إلى 6 لغات. واستضافة المركز من 15 ولغاية 27 مايو في قاعة بلومينغديلز المكعب التقني العملاق الذي سيلهم الضيوف للتعرف على القرآن الكريم من خلال تجربة تقنية فريدة من نوعها.

واحتفاءً بشهر الخير، ازدان «دبي مول» بالزخارف والأشكال الرمضانية مثل الأهلّة والنجوم والفوانيس والإبل الذهبية. ويتم استقبال الضيوف بسلال الإفطار والتمور والمياه في جميع مكاتب خدمات الزوار.

كما تعاون «دبي مول» مع «كريم» لتقديم خصم 50% على 4 رحلات إلى دبي مول خلال رمضان.

وتحتفل شركة «إعمار للترفيه» بشهر رمضان المبارك مع طرح باقة متنوعة من الأنشطة والعروض عبر مختلف مرافقها الترفيهية، لتجعل الشهر الفضيل ذكرى لا تُنسى لجميع زوارها من العائلات.

مكافأة المتسوّقين بجوائز قيّمة

أطلقت مجموعة مراكز التسوق في دبي، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أول حملة ترويجية ضخمة لهذا الموسم بعنوان «لعبة الأرقام» حيث سيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في السحب والفوز عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية العشرة المشاركة، خلال الفترة الممتدة بين 23 مايو وحتى ثاني أيام عيد الفطر.

وعند التسوق من المراكز التجارية المشاركة، سيحصل العملاء على قسيمة السحب من مكتب خدمة العملاء بالمركز التجاري. خلال السحب الكبير سيتم اختيار 25 فائزاً للمشاركة في «لعبة الأرقام» خلال أيام عيد الفطر الثلاثة للفوز بعيدية نقدية. ستسمح اللعبة الممتعة للمتسوقين المحظوظين باختيار 4 كرات من صندوق، تحتوي كل منها على رقم سري (من 1إلى 9) سيتم تحديد قيمة الجائزة النقدية بناءً على التسلسل الذي يتم فيه اختيار الفائز بالكرات.

ويساهم كلٌ من بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد في رعاية فعّالية «رمضان في دبي»، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. تشهد المدينة خلال هذه الفترة عروضاً ترويجية موسمية قبيل حلول عيد الفطر السعيد، فيما تفتح مراكز التسوّق أبوابها لساعات أطول، لتمنح المقيمين والزوّار الفرصة للاستمتاع بتجربة تسوّق مميزة.

وسيحصل حاملو بطاقات الائتمان الشخصي وبطاقات الخصم المباشر من بنك رأس الخيمة الوطني على مزايا خاصة عند التسوّق.

أنشطة ثقافية

تتميّز دبي خلال شهر رمضان الكريم بأجوائها الرائعة واحتضانها للكثير من الأنشطة المتنوعة الثقافية والاجتماعية وكذلك الفعاليات المناسبة لكافة أفراد العائلة، والتي تسلط الضوء على جانب من التراث والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة.

مبادرات مبتكرة

يزخر جدول فعاليات دبي طوال رمضان بالكثير من الفعاليات المستمدة من القيم والتعاليم الإسلامية كالعطاء والتسامح، إضافة للعروض الترويجية التي تساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية للعائلات.

تجارب للعائلات

تتيح وجهات شركة مراس التي تشمل «السيف» و «بلوواترز» و «بوكس بارك» و «سيتي ووك» و «كايت بييتش» و «لا مير» للعائلات والأصدقاء الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل واكتشاف الكثير من التجارب المتنوعة.

تشكيلة مغرية

تقدم وجهات «مِراس» تشكيلة مغرية تضم أكثر من 60 تجربة طعام مختلفة على الإفطار والسحور في مجموعة منتقاة من مطاعمها كما تتضمن العروض تجارب إفطار وسحور شهية تتراوح بين 25 و350 درهماً، وعروض اشترِ اثنين واحصل على واحد مجاناً.