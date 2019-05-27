رمضان «ميدان» تنافس شركات الاتصالات والهواتف

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

تترقب شركات الاتصالات والهواتف الذكية في كل عام قدوم شهر رمضان المبارك لإطلاق العروض الترويجية الخاصة بالشهر الكريم والمبادرات الإنسانية التي ينتظرها بشغف عشاق التواصل والهواتف الذكية خصوصاً في الإمارات التي تملك أكبر نسبة امتلاك للهواتف الذكية في العالم.

وتعتبر السوق الإماراتية تعد إحدى أهم الأسواق الريادية في قطاع الهواتف الذكية مدعومة بارتفاع وعي المستهلكين وقدرتهم الفائقة على استخدام التقنيات الحديثة، لاسيما من الشباب الذين يمثلون النسبة الأعلى من سكان الدولة.

ويؤكد خبراء أن دبي تعتبر الوجهة الأمثل في المنطقة لإطلاق أحدث الابتكارات في عالم الهواتف الذكية، وهو ما جعل شركات الهاتف العالمية تسارع إلى إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية من دبي إلى كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ترويج الخدمات

وتأمل شركات الاتصالات في الإمارات أن يساهم موسم الإعلان الرمضاني في نجاح الترويج لعروضها وخدماتها التسويقية في دعم سوق المحمول والإنترنت.

وبمناسبة شهر رمضان المبارك، وحرصاً منها على تمكين جميع شرائح عملائها من الاستمتاع بلحظات مميزة طيلة الشهر الفضيل، أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة متنوعة من العروض القيمة لعملاء الدفع الآجل والمسبق وخدمات الاتصال المنزلي. وتعكس العروض الجديدة، التي تنسجم مع قيم الخير والعطاء في الشهر الفضيل، التزام دو وحرصها الدائم على إثراء حياة عملائها على امتداد دولة الإمارات من خلال رفدهم بخدمات وتقنيات اتصال عالية الجودة تتيح لهم فعل المزيد من الأشياء التي يحبونها.

رسم البسمة

ويقول فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال – دو: «يعتبر شهر رمضان المبارك مناسبة سنوية خاصة تجمع أفراد العائلة لقضاء لحظات مميزة، وهدفنا هو رسم البسمة على وجوه عملائنا من خلال تزويدهم بعروض وخدمات اتصال من شأنها إحداث تأثير إيجابي في حياتهم اليومية خلال الشهر الكريم».

وتماشياً مع روح الشهر الكريم، شهر الخير والعطاء، سيحصل عملاء الدفع المسبق الذين يعيدون تعبئة رصيدهم بـ50 درهماً أو أكثر طيلة شهر رمضان على فرصة إعادة تعبئة ومضاعفة رصيدهم 50 مرة إلى جانب الفوز بهاتف «هواوي بي 30 لايت» واشتراك في تطبيق «دو إنترتينر» إلى جانب الفوز ببطاقة هديتي من مراكز ماجد الفطيم بقيمة 100 درهم، وأكثر من ذلك بكثير.

ليس هذا فحسب، بل سيكون عملاء الدفع المسبق على موعد مع مجموعة من عروض البيانات المميزة ـ وكل ما على العملاء القيام به هو طلب الرمز *055# للتعرف على عروضهم الخاصة.

متجر الأفلام

وسيكون عملاء خدمات الاتصال المنزلي أيضاً على موعد مع الكثير من المتعة والإثارة في منازلهم للاحتفال مع العائلة والأصدقاء خلال رمضان هذا العام وذلك مع ملف رمضان الحصري في متجر الأفلام. وبمجرد الضغط على زر الفيديو حسب الطلب على جهاز التحكم عن بعد، سيحصل العملاء على خصم بقيمة 50% على عروض تلفزيونية مختارة.

مجلس 5G رمضاني

كما أتاحت دو، لزوار وضيوف مجلسها الرمضاني في مدينة جميرا تجربة تقنية الجيل الخامس بشكل مباشر والتعرف على الفوائد التي ستقدمها لهم عند إطلاقها تجارياً في السوق. واستعرضت الشركة أمام ضيوفها الميزات الجديدة التي تقدمها تقنية الجيل الخامس والفروقات بينها وبين تقنية الجيل الرابع وذلك في عرض تفاعلي أتاح للزوار الاطلاع عن قرب على الإمكانات الهائلة التي ستوفرها التقنية الجديدة للعملاء الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى الجهات الحكومية في دولة الإمارات.

وقدّم المسؤولون التنفيذيون في الشركة عرضاً توضيحياً مفصلاً حول مستقبل تكنولوجيا الجيل الخامس وأهمية هذه التقنية لقطاعات الأعمال إلى جانب الاختلافات بينها وبين شبكات الجيل الرابع.

عروض اتصالات

وخلال شهر رمضان المبارك هذا العام، ولأول مرة في دولة الإمارات، تقدم اتصالات عرض: قم بإعادة الشحن واحصل على رصيد إضافي بقيمة 300%، بواقع 100% لك و200% لتقوم بإهدائها لاثنين من أصدقائك. ويمكن من خلال هذا العرض استخدام 100% من رصيدك الإضافي ومشاركة 200% منه مع اثنين من الأصدقاء. ويمكن الحصول على الرصيد الإضافي وقم بمشاركته عبر طلب #300*101* قبل إعادة الشحن لأول مرة. وأما الحد الأدنى لإعادة الشحن فهي 30 درهماً فقط.

مشاركة هواوي

وكانت لـ«هواوي» خلال رمضان كذلك مشاركة بارزة وعروض مغرية حيث أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عروضها الرمضانية المنتظرة لتقدم للمستهلكين أحدث ابتكاراتها وخدماتها بعروض غير مسبوقة. وتشمل عروض هواوي الترويجية في رمضان عدداً من الأجهزة المفضلة لدى المستهلكين بأسعار جديدة، بما فيها الأجهزة اللوحية والحواسيب النقالة التي تستمر حتى 8 يونيو. وتقدم عروض هواوي مزيداً من المفاجآت السعيدة لمالكي أجهزة هواوي الذكية بتقديمها خصومات إضافية على استبدال الشاشات التالفة والغلاف الخلفي في مراكز خدمة هواوي من 21 مايو حتى 4 يونيو. وأما «هونر» فهي كذلك أطلقت عروض مميزة شملت مجموعة المنتجات الإلكترونية المبتكرة والأنيقة لمحبيها خلال رمضان والعيد.

المبادرات الخيرية تنشر روح الأخوة والتسامح

أطلقت «الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات» حزمة من المبادرات الرمضانية الخيرية، بمشاركة موظفي الهيئة في مقريها بكل من أبوظبي ودبي، وذلك تجسيداً لروح وقيم الشهر الفضيل، وتماشياً مع إعلان الدولة عام 2019 عاماً للتسامح.

وضمت قائمة المبادرات الرمضانية للهيئة كلاً من «درهم ثقافة.. قنطار سعادة» و«المير الرمضاني»، و«إفطار مع كبار المواطنين»، وتستهدف هذه المبادرات شرائح اجتماعية مختلفة مثل كبار المواطنين، الأسر المتعففة، طلاب العلم، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حب الخير

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة: «في شهر رمضان المبارك نجدد شعلة العمل الخيري المتأصلة في ثقافة شعب الإمارات، من خلال مجموعة مبادرات تعبر عن فكر ووجدان الإنسان الإماراتي.

وتعكس هذه المبادرات موروثاً اجتماعياً متناقلاً عبر الأجيال، فأبناء دولتنا الغالية مجبولون على حب الخير والعطاء، متمسكون بتعاليم الدين الإسلامي السمحة، ومجسدون عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي المعروف بالتلاحم والتآخي وإكرام الضيف وإغاثة الملهوف، وقد تجسدت هذه القيم في المبادرات الكبيرة التي طرحتها قيادتنا الرشيدة في السنوات الأخيرة مثل عام الخير، وعام السعادة وعام زايد وعام التسامح، لقد استلهمنا من قيادتنا حب الناس والعمل على إسعادهم، وكان لنا في المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قدوة حسنة، حيث حرص، طيب الله ثراه، على نشر الخير في كل أرجاء الأرض، وسارت على نهجه قيادتنا الرشيدة، إلى أن أصبحت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية قياساً بدخلها القومي الإجمالي».

قنطار السعادة

وتحت شعار «درهم ثقافة.. قنطار سعادة» أطلقت الهيئة مبادرة خاصة بجمع الكتب، تهدف إلى تحفيز روح المشاركة بين الموظفين، من خلال التبرع بالكتب للهيئة، والتي تقوم بجمعها وبيعها لمن يرغب بمبلغ درهم واحد، على أن يذهب ريع هذه المبادرة إلى طلاب العلم عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي.

ومن المتوقع أن تجمع هذه المبادرة مئات الكتب ذات المواضيع المتنوعة بين التكنولوجيا والتاريخ والأدب والشعر والعلوم السياسية وأدب الطفل، وقد لقيت هذه المبادرة إقبالاً من قبل موظفي الهيئة سواء لناحية التبرع بالكتب، أو اقتناء كتب جديدة.

«المير الرمضاني» لمسة تحنو على الأسر المتعففة

أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات مبادرة المير الرمضاني، وذلك لجمع سلال غذائية يتم منحها إلى الأسر المتعففة، وقد استطاعت الهيئة جمع 175 سلة غذائية تضمنت المواد الغذائية الضرورية لأي أسرة في شهر رمضان.

ونظمت الهيئة مبادرة «إفطار مع كبار المواطنين» شارك فيها موظفو الهيئة، وذلك تعميقاً لمفهوم المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم ومبادئ الاهتمام والتواصل، وتعزيزاً لأواصر المحبة والمودة بين فئات المجتمع، واعترافاً بفضل هذه الفئة، التي قدمت الكثير منذ تأسيس الدولة إلى يومنا هذا.

%85

تبلغ نسبة انتشار الهاتف الذكي في الإمارات، 85% من إجمالي عدد السكان ما يضع الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في انتشار الهواتف الذكية بعد سنغافورة.

77 ٪

بحسب أرقام مؤسسة «جي إس إم إيه» GSMA البحثية للبيانات يصل عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الشرق الأوسط إلى 381 مليوناً، يمثلون 64% من إجمالي السكان وفي دول التعاون تصل النسبة إلى 77%.

5,2

بحسب تقديرات مؤسسة البحوث «آي دي سي» بلغ إجمالي شحنات الهواتف المتحركة إلى الإمارات 2018 نحو 5.2 ملايين جهاز بقيمة نحو 1.4 مليار دولار (5.13 مليارات درهم)، فيما وصل متوسط سعر الجهاز الذكي في السوق الإماراتية إلى 1375 درهماً.

23,19

أظهرت أحدث الإحصاءات هيئة تنظيم الاتصالات أن عدد المشتركين في خدمات قطاع الاتصالات الإماراتي التي تشمل الهاتف المتحرك، والثابت، والإنترنت وصل بنهاية ديسمبر 2018 إلى 23.19 مليون مشترك مقارنة مع 23 مليون مشترك في نوفمبر.