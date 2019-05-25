رمضان يُشعل المنافسة بين وكالات السيارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اشتعلت المنافسة بين وكالات السيارات في الدولة لتقديم عروض تنافسية خلال شهر رمضان، في خطوة تستهدف زيادة المبيعات، لا سيما في ظل زيادة الإقبال على اقتناء سيارات جديدة خلال هذا الموسم الذي يشهد حالة من الزخم والرواج تتجدد كل عام.

وفي جولة «البيان الاقتصادي» على وكالات السيارات في الدولة، شملت العروض حسومات على فئات معينة من السيارات، إلى جانب تحمل ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، وتمديد فترات الصيانة والضمان، إضافة إلى عقود تأمين مجانية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الهدايا المختلفة.

وقال مسؤولون في وكالات سيارات، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن شهر رمضان هو الموسم الأفضل للوكلاء لا سيما في ظل الإقبال الكبير من المستهلكين خلال الشهر للاستفادة من العروض المقدمة.

وأوضح المسؤولون أن شهر رمضان يعد فرصة جيدة للوكالات، وبالتالي فهي مطالبة بتقديم عروض ترويجية جيدة تشمل زيادة سنوات الضمان والصيانة وتسهيلات في السداد والتمويل، وأيضاً إضافة مميزات في السيارات مثل الكماليات المتعلقة بالإطارات والزجاج وغيرها.

محفظة شاملة

وقال كايل جيلام، مدير المبيعات والتسويق في شركة «المسعود للسيارات»، إن شهر رمضان يحظى بأهمية خاصة لوكالات السيارات كونه من أهم المواسم في السنة التي يرتفع فيها حجم مبيعات السيارات بشكل كبير، مشيراً إلى أن الشركة أطلقت مجموعة واسعة من العروض على سيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو». خلال الشهر الكريم لتحقيق أعلى مستويات رضا العملاء.

وأوضح جيلام أن شهر رمضان في العام الماضي شهد انتعاشاً في مبيعات السيارات، ولذا نتطلع بأن يحقق هذا الموسم زيادة في حجم المبيعات في ظل التطورات التي يشهدها السوق في دولة الإمارات والمنطقة، كما أننا ننظر بتفاؤل حيال المرحلة المقبلة، خاصة وأننا حققنا في بداية العام الجاري نمواً ملحوظاً في السوق، وصل إلى 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، ومن المتوقع أن يتصاعد النمو خلال عام 2019، خصوصاً في فترات المناسبات والأعياد بفضل العروض والخدمات المقدمة.

ضيف الاتحاد

وقال فرانك بيرنتالر الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للسيارات»، الموزع المعتمد لسيارات مرسيدس - بنز في إمارة أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، إن عروض مرسيدس للسيارات الجديدة خلال شهر رمضان هذا العام تشمل الحصول على ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد لكل درهم تمويل، مع التمتع بضمان 5 سنوات و4 سنوات خدمة، إلى جانب تمويل مرسيدس - بنز مقدم من مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأوضح بيرنتالر أن هناك عرضاً آخر لسيارات مرسيدس بحيث يؤجل سداد الأقساط حتى عام 2020، مع التمتع بضمان 5 سنوات و4 سنوات خدمة، وسيسري العرض على موديلات مختارة حتى نفاد الكمية، موضحاً أنه بالنسبة لسيارات الركاب المستعملة المعتمدة من مرسيدس - بنز، فسيكون عرضها بسعر للفئة A ابتداءً من 110000 درهم، والفئة C ابتداءً من 159000 درهم، والفئة E ابتداءً من 209000 درهم، والفئة S ابتداءً من 359000 درهم، والفئة G ابتداءً من 369000 درهم، وGLE400 ابتداءً من 205000 درهم، وGLE43 AMG ابتداءً من 295000 درهم، هذا إلى جانب باقات خدمة ونسب تمويل وتأمين خاصة.

ضمان 5 سنوات

من جانبه، قال مالكوم كوبر، مدير عام الغربية للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات جيب في إمارة أبوظبي وعضو في مجموعة الفهيم، إن عروض رمضان هذا العام تشمل الاستمتاع بضمان 5 سنوات، و4 سنوات مساعدة على الطريق، و3 سنوات خدمة، وتسجيل سنتين، وتأمين لمدة سنة.

وأضاف مالكوم أن أسعار سيارات جيب في رمضان تبدأ من 1289 درهماً شهرياً للسيارة «كومباس»، بينما بالنسبة للسيارة «شروكي» فتبدأ من 1619 درهماً شهرياً، و«رانجلر» ابتداءً من 2069 شهرياً، و«جراند شروكي» ابتداءً من 1949 شهرياً.

خدمات مجانية

من جانبه، قال أحمد يحيى خليفة، المدير الإقليمي في «بي اس إيه» لدول التعاون، المجموعة الفرنسية، المُصنّع الرئيس لعلامتي «بيجو» و«سيتروين» و«أوبل» و«دس»، إن عروض سيارات «بيجو» خلال شهر رمضان في دبي تشمل الفوز بخدمة مجانية مدى الحياة، و5 سنوات مساعدة على الطريق وضمان لمدة 5 سنوات، وأيضاً الحصول على 10 آلاف درهم إضافية على قيمة السيارة الحالية في حال استبدالها بموديل السنة الجديد وخصمه من سعر السيارة الأحدث، وأيضاً بدء الأقساط أو الدفعات الشهرية من 581 درهماً.

وأوضح يحيى أنه بالنسبة لعروض سيارة «بيجو» في إمارة أبوظبي فتشمل تحمل ضريبة القيمة المضافة، وأيضاً التسجيل المجاني وخدمة مجانية لمدة عامين مع قسيمة سفر مجانية بقيمة 1000 درهم.

ارتفاع المبيعات

ذكر مسؤولون أن ارتفاع المبيعات خلال شهر رمضان، يدفع جميع الوكالات إلى تمديد عروضها لمدة شهر على الأقل بعد نهاية الشهر الكريم، مشيرين إلى أن أسواق السيارات استوعبت آثار الضريبة، مع عودة المبيعات لمستوياتها الطبيعية في الأشهر الماضية.

حزمة «المسعود»

أطلقت شركة «المسعود للسيارات»، خلال شهر رمضان، حزمة واسعة من العروض الحصرية، حيث تشمل عروض سيارات «نيسان» هذا العام، توفيراً يصل إلى 50000 درهم على سيارة نيسان «باترول تايتانيوم V8»، وتوفيراً حتى 15000 درهم على«X-Trail».

عروض «إنفينيتي»

عروض سيارات «إنفينيتي» هذا العام، تشمل تقسيطاً على 5 سنوات بدون فائدة، وضمان 5 سنوات، وعقد صيانة حتى 50000 كم، وتأميناً مجانياً لمدة عام، بينما تشكل عروض سيارات «رينو»، ضماناً غير محدود الأميال حتى 5 سنوات.

«نوتيلوس» الجديدة

أوضحت إدارة مبيعات مجموعة الطاير أن عروض رمضان تشمل أيضاً السيارة الجديدة «نوتيلوس 2019» التي تم طرحها في أسواق الإمارات قبل نحو أسبوعين، وتجمع بين التقنيات المبتكرة والمتطورة، حيث صممت لتفهم سلوك واحتياجات السائق.