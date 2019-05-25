تطوير نماذج أعمال تواكب احتياجات العملاء

المصدر: دبي – البيان

أكد ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في «مجموعة عبد الواحد الرستماني»، أهمية الاستماع لرغبات العملاء وتطوير نماذج أعمال تواكب احتياجاتهم الحقيقية كشرط أساسي للنجاح في قطاع السيارات، مشيراً إلى أن حرص الشركة على مواكبة احتياجات عملائها هو ما يدفعها نحو التغيير وليس توجهات السوق، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق، تم تطوير عروض رمضان بحيث ترتقي لتطلعات العملاء.

وذكر عياط أن «العربية للسيارات»، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» و«إنفينيتي» و«رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، تتيح لعملائها في شهر رمضان فرصة الاختيار بين 3 باقات؛ وهي «الباقة الممتازة» التي توفر عروضاً استثنائية على التأمين والصيانة والتسجيل والوقود وكل ما هو ضروري لدى شراء سيارة؛ و«باقة الترقية» التي تتيح للعملاء ترقية طراز سياراتهم، فضلاً عن باقة مختارة من قسائم السفر؛ و«حزمة التمويل» التي تتيح للعملاء الاستفادة من قيمة العرض كدفعة مقدمة لشراء سيارة «نيسان». وتتيح هذه الباقات المتميزة للعملاء توفير ما يصل إلى 50 ألف درهم في إطار الحملة الرمضانية. علاوة على ذلك، يحصل جميع العملاء على كفالة شاملة لمدة خمس سنوات وأميال غير محدودة.

وتابع عياط: بالمثل، تتوفر لعملاء «رينو» 3 عروض، من شأنها إضفاء قيمة مجزية على عمليات الشراء. ويتضمن العرض الأول شراء السيارة مع فائدة بنسبة صفر في المئة لمدة 4 سنوات، والعرض الثاني الاستفادة من استرداد نقدي يصل إلى 20 ألف درهم. أما العرض الثالث فيتيح لهم الاستفادة من خدمات صيانة وتأمين مجانية وضمان ممدد.

وفي سياق متصل، قالت إدارة المبيعات لمجموعة الطاير، وكيل سيارات «لينكلون» في العاصمة أبوظبي، إن عروض شهر رمضان على سيارات لينكلون هذا العام تشمل استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 20% من ثمن السيارة، كما تشمل أيضاً 5 سنوات أو 100 ألف كلم خدمة وصيانة مجانية و5 سنوات أو 100 ألف كلم ضمان و5 سنوات أو 100 ألف كلم خدمة مساعدة على الطريق إلى جانب تأمين مجاني لمدة عام.