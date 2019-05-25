هدوء نسبي في أسواق المستعمل

المصدر: أبوظبي – البيان

تشهد أسواق السيارات المستعملة في الدولة، حالة من الهدوء النسبي، مع توجه الشريحة الأكبر من المستهلكين خلال الشهر الكريم، نحو اقتناء السيارات الجديدة، للظفر بالعروض الترويجية التي تقدمها الوكالات في رمضان.

وقال مديرو وكالات سيارات لــ «البيان»، إن هناك إقبالاً كبيراً على شراء السيارات الجديدة في الوقت الحالي، رغم أن أنظار المستهلكين كانت تتجه في الأشهر الماضية إلى السيارات المستعملة، وخصوصاً المعتمدة بشكل رسمي من الوكالات.

وأوضح هؤلاء أن العروض الاستثنائية التي تقدمها الوكالات على السيارات خلال شهر رمضان، تسهم بشكل كبير في زيادة الزخم على شراء السيارات الجديدة، والتمتع بمميزات إضافية، تشمل زيادة في سنوات الضمان والصيانة، وأيضاً تأمين مجاني وغيرها من المميزات الأخرى.

كما يشهد سوق السيارات المعدلة في الدولة، حالة من الرواج والنشاط خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، في ظل إقبال شريحة واسعة من المستهلكين، لا سيما الشباب، على تعديل سيارتهم، وإضافة لمسات جمالية من حيث الشكل والمضمون.

وتستحوذ الإمارات على حصة كبيرة من سوق السيارات المعدلة في منطقة الخليج، بنسبة تصل إلى 50 % من إجمالي حجم السوق المقدر بنحو ملياري دولار (7.35 مليارات درهم)، فيما يقدر حجم سوق السيارات المعدلة في الولايات المتحدة نحو 40 مليار دولار.

وتخضع عمليات تعديل السيارات في الدولة حالياً، للإشراف والرقابة من قبل الجهات المختصة، لا سيما أن هناك 600 ورشة في الدولة لتعديل السيارات.