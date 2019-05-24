الخيم الرمضانية وجهات مفضلة للعائلات

تأتي الخيم الرمضانية ضمن الوجهات الرمضانية، التي تقدمها دبي لزوارها ومقيميها خلال شهر رمضان المبارك، وتنتشر هذه الخيم في معظم أرجاء المدينة بأجوائها وسهراتها الرمضانية المميزة، وما تقدمه مما لذ وطاب على وجبات الإفطار والسحور.

وتقدم هذه الخيم الرمضانية للضيوف فرصة تناول وجبات الإفطار والسحور في أجواء متميزة تتناسب مع طبيعة هذا الشهر الكريم، ويقبل على ارتيادها مجموعة كبيرة من الرواد من مختلف الجنسيات حسب ما صرح به مسؤولو هذه الخيم، كما تحرص العائلات على اصطحاب أبنائها للاستمتاع بالعروض الترفيهية، التي تقدمها الفرق الفلوكلورية والتقليدية خلال هذه الفترة، والتي تحرص هذه الخيم على استضافتها.

ومن أبرز الخيم الرمضانية في دبي: خيمة أساطير الرمضانية بمنتجع أتلانتس النخلة في دبي التي تستلهم اسمها من الأساطير العربية العريقة، والتي تعكسها تصاميمها الداخلية المتناغمة مع التراث الشرقي والعربي الأصيل. وتقدم الخيمة وجبات الإفطار والسحور لأكثر من 60 ألف ضيف خلال شهر رمضان المبارك، وتضم الخيمة أيضاً عشر محطات متنوعة للحلويات، بما في ذلك محطة للحلويات الشرقية التقليدية، والحلويات الساخنة، فضلاً عن محطة الآيس كريم ونافورة الشوكولاته وغيرها، أمّا خيمة «إيوان لاونج» في فندق القصر، فتعتبر خياراً جيداً لتناول وجبة الإفطار مع إطلالة رائعة على نافورة دبي الراقصة ووسط المدينة، وسط أجواء شرقية وموسيقى العود التي تضفي أجواء ساحرة على المكان، في حين يعتبر «المجلس» الخيمة الرمضانية الأشهر في «مدينة جميرا»، التي تقدّم مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية في أجواء تراثية مميّزة.

أما خيمة «الحظيرة» في «منتجع باب الشمس»، فتمكنك من اختبار تجربة عربية أصيلة في صحراء دبي خلال شهر رمضان، مع مقطوعات موسيقية. كما يوجد «مجلس رمضان» الذي يقدم لزوّاره أجواء شرقيّة مميزة في مركز دبي التجاري العالمي.