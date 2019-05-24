انتعاش تجارة المطاعم في دبي

يشهد قطاع المطاعم والمقاهي في دبي انتعاشاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة في ظل نجاح القطاع في استقطاب العديد من المستثمرين والمشاريع لاسيما من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد المطاعم والمقاهي العاملة في إمارة دبي ارتفع بنسبة 9.7% مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 11.81 ألف مطعم ومقهى بزيادة بلغت 1109 مطاعم ومقاهٍ.

ويرى خبراء أن نجاح الاستثمار في المطاعم يرجع إلى الزيادة المطردة في أعداد السكان بالإضافة إلى مواصلة التدفقات السياحية، مشيرين إلى أن النمو في المطاعم ينقسم إلى قسمين الأول ناتج عن افتتاح علامات عالمية فروعاً جديدة لها في دبي والثاني ناجم عن افتتاح وتأسيس مطاعم ومقاه جديدة من قبل رواد أعمال.

وقال الخبراء إن الربح لأي مطعم يعتمد بالدرجة الأولى على موقعه الجغرافي فالمطاعم الواقعة داخل الأحياء السكنية أو المراكز التجارية تجني ربحاً أكثر من مثيلاتها التي تقع في مناطق مختلفة مثل المناطق البرية أو السياحية التي يقاس معدل ربحها بمواسم السياحة التي تنشط خلال فصل الشتاء، إذ يتوافد عليها السياح بأعداد كبيرة لشراء الوجبات الغذائية والعصائر.

وأضاف الخبراء أن شهر رمضان من أهم المواسم بالنسبة لقطاع المطاعم الذي يشهد إقبالاً كبيراً لاسيما خلال عطل نهاية الأسبوع، حيث تفضل الكثير من العائلات الإفطار في المطاعم خاصة في النصف الثاني من رمضان.