تجـارة التمــر.. تعشق الشهر الفضيل

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تعشق تجارة التمر شهر رمضان المبارك وتعتبره «موسم الحصاد» لها على مدار السنة، فخلال هذا الشهر الفضيل تتضاعف مبيعات التمور، وتمتلئ أرفف البيع المميزة بمنافذ البيع الكبرى والمتوسطة والصغرى في مختلف إمارات الدولة بأنواع شتى يصعب حصرها من التمور المحلية، أو التي تم استيرادها من بلدان قريبة وبعيدة، وتباع بأسعار مغرية تشجع جميع الصائمين مهما كانت مستوياتهم المادية على تناول التمر يومياً إما جافاً أو عصيراً أو مطعماً بالشوكولاته أو المكسرات أو بالفطائر.

تكشف جولة «البيان» الميدانية التي شملت منافذ بيع اللولو هايبر ماركت في مركز الوحدة مول وجمعية أبوظبي التعاونية فرع ميناء زايد وكارفور مركز ياس مول ومتجر كي إم في النادي السياحي في أبوظبي، عن تصدر التمور أرفف بيع السلع الرئيسية وواجهات البيع بخصومات جيدة تصل في حدها الأقصى إلى 20% بينما النسبة الشائعة للخصومات على مستوى منافذ البيع لاتتجاوز 5%، حيث تدرك المنافذ جيداً أن إقبال المستهلكين على التمور يتزايد خلال رمضان ولذلك تفضل غالبيتها أن تعلن عن خصم محدود أو تبيع التمور بدون خصومات.

الأكثر انتشاراً

وتعد تمور الإمارات الأكثر انتشاراً في منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والصغرى وتمتاز بأسعارها الجيدة وأنواعها الكثيرة وأشهرها خلاص ولولو، بينما تمور المدينة المنورة هي الأعلى سعراً وأشهرها صقعي وعنبر وسكري، كما تتواجد تمور من دول كثيرة أبرزها تونس والمغرب ومصر والأردن وإيران والولايات المتحدة.

وتبدأ أسعار كيلو التمر من نحو 7 دراهم للكيلو وهو سعر كيلو التمر المجفف في متجر اللولو هايبر ماركت بمركز الوحدة مول، أما أعلى سعر للكيلو فهو تمر عجوة المدينة بسعر 138.25 درهماً كما في فرع جمعية أبوظبي التعاونية في منطقة ميناء زايد، ومابين هذين السعرين الأقل والأعلى تتواجد مئات الأصناف من التمور بأسعار يصل متوسطها 40 درهماً.

وعرض أحد منافذ البيع الكبرى كيلو تمر خلاص الإماراتي بسعر عشرة دراهم كما عرض عبوة كيلوين بسعر 16 درهما، ويباع كيلو تمر صقعي السعودي بسعر 24.90 درهماً بدلاً من 31 درهماً، وكيلو التمر المصري المجفف بسعر 14.25 درهماً، والتمر السكري السعودي بسعر 19.2 درهماً بدلاً من 29.5 درهما والتمر المجدول الأمريكي بسعر 49.9 درهماً بدلاً من 73.5 درهماً بينما بلغ سعر كيلو التمر عنبر 73.5 درهماً، وسعر كيلو تمر مبروم 35.75 درهماً وتمر خضري 26.25 درهما، وباع منفذ كيلو عجوة بلح المدينة بسعر 96.5 درهماً بينما باع منفذ آخر أنواعاً من تمر المدينة بسعر 138.25 درهماً.

وتعرض غالبية المنافذ الكبرى عبوات التمر كيلو أو نصف كيلو أو 700 جرام بخصم يصل إلى 10%، بينما تعرض منافذ أخرى عبوتين من نوع واحد بسعر مخفض مثلما حدث مع أحد التمور الإماراتية الشهيرة حيث تباع العبوتان 2 كيلو بسعر 24.95 درهماً، ودرجت منافذ أخرى على بيع عبوات كبيرة 5 كيلو جرامات بسعر جيد وذلك لنوع تمر صقعي بسعر 125 درهماً. وكشفت الجولة عن شدة المنافسة بين منافذ البيع على بيع التمور دفع مجموعة اللولو للإعلان عن تمور باسمها وبأسعار مخفضة ومشجعة، وهي تمور إماراتية غالبيتها من نوع خلاص واللولو.

العبوات الصغيرة

المنافسة الشديدة على بيع التمور لم تقتصر على منافذ البيع الكبرى فقط بل اشتدت وطأتها في البقالات حيث تبيع أنواعاً شتى من التمور والدبس والعجوة بأسعار مشجعة وليست مرتفعة وإن كانت أعلى من أسعار منافذ البيع الكبرى بدرهمين أو ثلاثة، وتركز البقالات على عبوات التمر الصغيرة مثل 250 جراماً أو 100 جرام أو 400 جرام حيث يتزايد مكسبها فيها.

هذا التنافس الكبير والمحموم بين منافذ البيع الكبرى والصغرى على بيع التمور يكشف عن توافر معروض كبير من أجود التمور المحلية والعالمية في دولة الإمارات، جلبه موردون كبار أبرموا صفقات على مدار شهور لاستيراد أنواع شتى من أفضل التمور من دول كثيرة لتباع بأسعار جيدة تحقق الربح للموردين ومنافذ البيع كما يستمتع بها المستهلكون.

تمور الإمارات تصل لأسواق 45 دولة

كشفت جولتنا الميدانية عن أن غالبية أنواع التمور الإماراتية المنتشرة على أرفف منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والصغرى في أبوظبي ترجع لشركة الفوعة وهي شركة تابعة لشركة «صناعات» المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتتخذ شركة الفوعة مدينة العين مقرّاً لها، وتتضمّن منتجات الفوعة مجموعة كبيرة من التمور عالية الجودة (مزروعة في دولة الإمارات)، والتمور المضاف إليها مواد أخرى (التمور المحشوّة والمغلَّفة بالشوكولاته) والمنتجات مشتقة من التمور (دبس التمر، وعجينة التمر، وحلوى التمر).

وتنتج الفوعة 113 ألف طن من التمور سنوياً وتصدر 90% من إنتاجها من التمور إلى أكثر من 45 دولة في قارات العالم، بما في ذلك الأسواق العشرة الأولى في العالم للتمور، التي تشمل الإمارات والهند وعمان وبنغلاديش والمغرب وإندونيسيا والأردن وسوريا وسريلانكا والصومال. وتأخذ شركة الفوعة على عاتقها مسؤولية إنتاج التمور وتصنيعها بما فيها مزرعة التمور العضوية في مدينة العين، ومصنع لتصنيع التمور في منطقة الساد وآخر في المرفأ في منطقة الظفرة بالإضافة إلى عدد من مراكز استلام التمور في دولة الإمارات.

الإفطار على التمر

تكشف موسوعة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي للعلوم الإسلامية عن أسرار إفطار رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمراتٍ قبل أن يصلي، ويفسر حديثه «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرٍ فإنه بركة»

يقول إن التمر الذي يتناوله الصائم مع الماء فيه خمسٌ وسبعون بالمئة من جزئه المأكول مواد سكرية أُحادية، سهلة الهضم، سريعة التمثُّل إلى درجة أن السكر في هذا التمر ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من عشر دقائق، وفي هذا الحال يتنبّه مركز الإحساس بالشبع في الجُمْلَة العصبية، فيشعر الصائم بالاكتفاء، فإذا أقبل على الطعام بعد تناول التمرات وصلاة المَغرب، أقبل عليه باعتدالٍ وكأنه في أيام الفِطر، بينما المواد الدَسِمَة يستهلك امتصاصها أكثر من ثلاث ساعات، فمهما أكثر الصائم من الطعام الدسم لا يشعُر بالشبع، ولكن يشعر بالامتلاء، وفرقٌ كبير بين أن تشعر بالشبع وطعامٌ قليلٌ في معدتك، وبين أن تشعر بالامتلاء وقد غصَّت المعدة بما فيها من طعامٍ وشراب.

ويذكر العلامة النابلسى أن الشعور بالشبع أساسه تنبُّه مركز في الجُملة العَصَبية، وبما أن سكر التمر من أبسط سكاكر الفواكه، فهو ينتقل مِنَ الفم إلى الدم في عشر دقائق، فأنت إن أكلت تمراتٍ ثلاث، وقمت إلى صلاة المغرب، وصل سكر التمر إلى مركز الشبع، فتأكل أكلاً معتدلاً، أما إذا أقبلت على المواد الدَسِمَة لا تشْبَع إلا أن تشعر بامتلاء المعدة فقط، قد تقول: لا أستطيع أن آكل، عندئذٍ تكفُّ عن الطعام، هذه حكمة ربنا جل جلاله في هذه المادة التي جعلها الله خيراً عميماً.

الإنتاج المحلي والاستيراد ضمانة لوفرة الإمدادات

يرى الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الانتشار الكبير للتمور خلال الشهر الفضيل دليل على أن الإمارات بلد الخير والوفرة ففيها تنبت أفضل شجرة كما تأتي إليها من بلدان العالم أفضل أنواع التمور لتباع بأسعار جيدة جداً ويطعمها الغني والفقير معاً رغم اختلاف مستوياتهم المادية، فالمواطنون الأغنياء لا يبخلون خلال الشهر في إطعام الفقراء والصائمين بأفضل ما لديهم من تمور وطعام كما أن المقيم الفقير يجد في منافذ البيع أنواعاً عديدة من التمور بأسعار قليلة جداً يفطر عليها اقتداءً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويؤكد على أن كبار الموردين يضاعفون وارداتهم من التمور قبيل رمضان بعدة أشهر خاصة أن منافذ البيع تحتاج إلى كميات كبيرة منها خلال الشهر الفضيل مما يؤدي إلى اشتداد المنافسة بين منافذ البيع على بيع التمور حيث يقبل جميع المستهلكين على شراء التمور مستفيدين من العروض الحصرية الكبيرة التي تعلنها المنافذ خلال الشهر الفضيل.

سكريات أحادية

يتركب التمر من سُكّريات أُحادية وهذا النوع من السكر من الأسهل امتصاصاً في جسم الإنسان وفي التمور أليافٌ سللوزية التي لها آثار مدهشة في عملية الهضم وفي وقاية الأمعاء من الأمراض الوبيلة. كما تحتوي التمور مواد بروتينية مرمِّمة للأنسجة.

فيتامينات أساسية

يحتوي التمر على 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم، كما يحتوي التمر على ثمانية معادن أساسية، ومئة غرام من التمر يومياً، فيها نصف حاجة الجسم من المعادن، وفيه موادٌ مُلَيِّنةٍ، وفيه اثنا عشرَ حمضاً أمينياً.

مواد مهدئة

يحتوي التمر على مواد ملينة ومهدِّئة، وهناك خمسون مرضاً يسببها الإمساك، والتمر يقي الإمساك، وله آثارٌ إيجابيةٌ في الوقاية من فقر الدم ومن ارتفاع الضغط، ويعين على التئام الكسور، وهو ملينٌ ومهدئ.

منتج صحي آمن

أثبتت الأبحاث الطبية أن التمر لا يتلوّث بالجراثيم إطلاقاً، لأن تركيز السكر فيه يمتص ماء كل جرثوم ليبقى التمر أحد المنتجات الطبيعية الأكثر بعداً عن التلوث وبالتالي فهو منتج طبيعي صحي وآمن ومغذ.