الإفطار والسحور.. «بيزنس» المطاعم و«الكافيهات»

المصدر: دبي ـ محمد عبد الرشيد-أبوظبي - البيان-دبي - البيان

أكد الخبراء والمتخصصون زيادة النشاط التجاري لمستلزمات رمضان وخاصة المتعلقة بنشاطي الإفطار والسحور، حيث ترتفع مبيعات المطاعم بفضل الوجبات الجاهزة التي تبيعها مباشرة، أو باستضافة الرواد والزوار، وتنشط مبيعات المطاعم الملحقة بالفنادق والمنتجعات كذلك بفضل الحفلات التي تقيمها الشركات لموظفيها أو ضيوفها واستضافتهم خلال الإفطار أو السحور، وهو ما يحقق هدفاً إيجابياً للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

كما تشهد الفنادق و«الكافيهات» رواجاً كبيراً خلال شهر رمضان الكريم، سواء في حفلات الإفطار التي يتم تنظيمها أو السحور، إذ يحرص كثيرون على التجمع مع أصدقائهم والاستمتاع بالإفطار أو السحور في أجواء رمضانية.

وتتباين الأسعار من منطقة لأخرى وفندق لآخر حسب نوع الوجبات المقدمة والخدمات الأخرى، إذ تُركز بعض الفنادق على تنظيم حفلات تستضيف فيها مطربين ومُنشدين لإمتاع الحاضرين، بينما تكتفي أخرى بشاشات العرض الكبرى في مناطق مفتوحة لعرض المسلسلات والبرامج التي يتزايد الطلب عليها، ما يرفع من إيراداتها.

إقبال كبير

أكد غيث تدمري ـ مدير التسويق في شركة غورميه غلف ـ على زيادة الإقبال على وجبات السحور التي تقدمها مطاعم ازكدنيا في الأسبوع الأول من رمضان بنسبة كبيرة جداً من خلال خدمات التوصيل إلى المنازل التي تمتد حتى الثالثة فجراً.

حيث قمنا بتوسعة شبكة التوصيل لتشمل مناطق جديدة في البيزنيس باي، داون تاون، موتورسيتي، جي في سي، مارينا، جي بي ار ومناطق أخرى عديدة. ونقوم بتوفير وجبات سحور خاصة خفيفة بأسعار معقولة، حيث أضفنا مجموعة كبيرة من السلطات والحلويات الخاصة بالشهر الفضيل الذي لاقت إقبالاً كبيراً.

وحرصت مطاعم ازكدنيا على توفير خدمات الطلب أونلاين أو من خلال تطبيقات التوصيل المعروفة لتسهيل اختيار الطلبات وتوصيلها. كما وقمنا بتوفير خدمات التوصيل إلى العديد من المناطق في إمارة أبوظبي التي تشهد زيادة ملحوظة على الطلبات الخارجية.

وتتميز مطاعم ازكدنيا في فروعها الواقعة في مركز مركاتو، مول الإمارات ومارينا مول أبوظبي بتقديم بوفيه إفطار من أشهى الأطباق العربية خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى وجبات سحور تمتد حتى منتصف الليل.

أما فندق جي دبليو ماريوت بالزمالك فيقدم خيمة بعنوان «أولاد الزوات» وما يميزها أنها تتيح لزائريها في رمضان مساحة للاستمتاع بالهواء العليل هناك، وبالطبع لا تخلو من الفقرات الغنائية التي يشارك فيها أبرز نجوم الفن.

أجواء رمضانية

وأطلقت إدارة دبي غولف، خيمة كيوديز الرمضانية في نادي خور دبي للغولف واليخوت، والتي توفر لضيوفها أجواءً رمضانية استثنائية وإطلالة مميزة على خور دبي وأفق مدينة دبي في مد النظر، وتعليقاً قال عبدالله علي نون، المدير الإداري لنادي خور دبي للغولف واليخوت التابع لدبي غولف: «نحن سعداء بإطلاق خيمة كيوديز في نادي خور دبي للغولف واليخوت خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتيح الخيمة لضيوفنا في دبي فرصة الاستمتاع بوجبات الإفطار ضمن أجواءٍ رمضانية مميزة، والتي توفر لهم مائدة بوفيه محضرة خصيصاً للاحتفاء بالشهر المبارك تضم تشكيلة من الأطباق العربية والعالمية، وتضم وجبة السحور تشكيلة واسعة من الأطباق يتم تحضيرها حسب الطلب لتأخذ الذواقة في رحلةٍ من النكهات، وتستقبل خيمة كيوديز ضيوف نادي خور دبي للغولف واليخوت طيلة شهر رمضان المبارك.

تجربة متكاملة

وأعلنت إدارة فندق جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام الذي افتتح مؤخراً، عن دعوة الجمهور للاحتفاء بشهر رمضان المبارك في مطعم بايتس، حيث سيتيح من موقعه الفريد في قلب «مدينة دبي للإعلام» تجربة رمضانية متكاملة مستوحاة من ثقافة الطهو المحلية، وتجمع المطبخ العربي مع لمسات الضيافة السويسرية، وتعليقاً قال داني شرفان، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق جراند بلازا موفنبيك مدينة دبي للإعلام: «يبدأ الضيوف تجربتهم الرمضانية لدنيا مع باقة من المشروبات الرمضانية تليها تشكيلة واسعة من أصناف الأطعمة، حيث نقدم أطايب المطبخ العربي التقليدي والأطباق العالمية، إلى جانب محطات الطهو الحية».

عروض خاصة

أعلنت «مجموعة بارسيلو الفندقية» عن إطلاقها عدداً من العروض الخاصة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتتيح للعائلات والأصدقاء فرصة قضاء أوقات ضمن أجواء رمضانية مع وجبات الإفطار والسحور، فضلاً عن الأسعار المميّزة للحجوزات في مختلف فنادقها في الإمارات، وحول عروض المجموعة خلال شهر رمضان المبارك، قال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق في مجموعة بارسيلو جلف: يستقبل فندق «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل» التابع لمجموعة بارسيلو، ضيوفه بخيارَين على وجبات الإفطار، حيث يتوفر الخيار الأول لدى مطعم «غريت بريتش ريستورانت» تشكيلة متنوعة من الأصناف من المطبخ الشرقي ومحطات الطهي الحية، إلى جانب العزف الحي على العود، وأما الخيار الثاني فيتمثل في مطعم «خيبر» الهندي، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بوجبة إفطار رمضانية عائلية ضمن أجواء مستوحاة من القصور الفاخرة.

تجارب استثنائية

وكشفت إدارة وجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي عن تقديم باقةٍ من العروض الخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتوفر للجمهور تجارب استثنائيةً ضمن أجواءٍ شهر رمضان المبارك، وسيحظى الجمهور بفرصة تذوق وجبات الإفطار والسحور ضمن صالاتها الداخلية أو في التراسات الخارجية المطلة على النوافير.

وقال بيلي كانيلاس المدير العام لوجهة كاسكيد الترفيهية في ياس مول أبوظبي: لدينا 18 منفذاً للأطعمة والمشروبات، وسيتسنى للجمهور من خلالها اختبار تجربة إفطارٍ رمضانية متنوعة، بدءاً من الأطباق الإماراتية التقليدية وانتهاءً بالأطباق العصرية المبتكرة والحلويات، وأطباق المقبلات العالمية، طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث يقدم مطعم الفنر في وجهة كاسكيد لضيوفه إفطاراً رمضانياً عامراً بالأطباق الإماراتية الأصيلة.

عبق التراث الأصيل

تشهد الخيمة الرمضانية لفندق قصر الإمارات المصممة على الطراز الملكي منذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك إقبالاً كبيراً من الزوار الباحثين عن الأجواء الروحانية والاجتماعية وسط كل مظاهر الفخامة والرقي، وتمتد خيمة القصر على مساحة 1200 متراً وهي الأكبر والأجمل في العاصمة، وتوفر للصائمين والزوار كل ليلة من وقت الفطور حتى السحور كل ما يمكن أن يشكل لهم فرصة للاجتماع وسط أجواء هادئة مصحوبة بلوحات تراثية لا تحضر إلا في ليالي رمضان.

وذكر محمد العلوي، مدير العلاقات العامة في «قصر الإمارات»، أن خيمة القصر تتميز لهذه السنة بأجواء جديدة وتصاميم فريدة من نوعها وقد تم تشييدها على شاطئ البحر بحيث تتسع لأكثر من 800 شخص وسط ساحة مفتوحة على ما لذّ وطاب من بوفيهات الإفطار والسحور. مع وجود أكلات محلية يعدها طاقم الطهاة في مطعم مزلاي الإماراتي، والذين يتفننون باستعراض أطباق الهريس والثريد والمجبوس وسواها من الحلويات المتنوعة.

ويستمتع الزائر لخيمة القصر بالعصائر التقليدية والمشروبات الرمضانية من الجلاب إلى التمر الهندي وعرق السوس والكركديه وقمر الدين.

وقال العلوي إن كل مَن يزور خيمة القصر يصاب بالدهشة والذهول لأنه يشاهد خيمة ملكية حقيقية ذات تصاميم استثنائية تجعلها المكان المثالي للقاء الأصدقاء وزملاء العمل في إطار الالتزام بالأصالة وتقاليد الضيافة الإماراتية العريقة.

فستيفال سيتي مول.. الوجهة الكبرى للمطاعم في دبي

احتفالاً بشهر رمضان المبارك، يدعو دبي فستيفال سيتي مول، الوجهة الكبرى للتسوق والترفيه والمطاعم في دبي، للاستمتاع بوجبات الإفطار والسحور من خلال مجموعة رائعة من الخيارات المنتقاة.

وسواء لمن يرغبون في تناول الأطباق الإماراتية أو اليابانية أو المكسيكية أو الإيطالية أو التركية أو الهندية، فإن دبي فستيفال سيتي مول يوفرها جميعها بالإضافة إلى عروض خاصة طوال الشهر الكريم. ليتشارك الصائمون وجبة إفطار عائلية مع أحبائهم بـ 250 درهماً ويحصلوا على تذكرتين إلى نوفو سينما.

يضم دبي فستيفال سيتي مول أكثر من 50 مطعماً مع أكبر ردهة مطاعم في دبي، خيارات عديدة على الواجهة المائية وإطلالة خلابة على فستيفال باي ومياه خور دبي الهادئة، والمطاعم هي: تي جي آي فرايدي، صب واي، كاليفورنيا بيتزا كتشن، باي صبري، بي إف تشانغز، باول، هارديز، ماما فو، بوكا دي بيبو،الفنار، بومباي تشوباتي،القرية التركية، سمسم، فيمس ديفز، غاليتوز، شوغار فاكتوري، بيتزا هت، مانهاتن فش ماركت، بابا جونز، لندن فش آند تشيبس، كي إف سي، تورتيّا، ماجيك ووك، شاميانا، أبلبيز، زعتر وزيت.

ويمكن للزوار القادمين لتناول الطعام بعد الغروب الاستمتاع بعرض «تخيّل»، وهو المعلم الحاصل على رقمين قياسيين ويقدم عروضاً يومية تجمع بين الماء والليزر والضوء.

روح العطاء

بروح العطاء والتجمعات الثمينة في شهر رمضان المبارك، يدعو مطعم ذا هايد، الذي يقع في قلب حديقة ومنتزه الإمارات بارك، الضيوف إلى الإفطار مع مجموعة من عروض الطعام اللذيذ وتجربة إفطار فريدة من نوعها.

مطعم لومي

يدعو فندق ميلينيوم المطار دبي ضيوفه للاستمتاع بتجربة العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة واستكشاف باقة منوعة من التجارب الاستثنائية، حيث يقدم مطعم لومي بوفيه إفطار شهي، والذي يقدم وليمة عامرة بصنوف المأكولات العربية والعالمية.

أرجان روتانا

أضاف فندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام وبمناسبة دخول شهر رمضان المبارك قاعة طعام جديدة، تتميز القاعة الجديدة بكونها خارجية ومكيفة الهواء وستقدم تشكيلة واسعة من الأطباق العربية والتقليدية.

يوسوشي الإمارات

أعلن مطعم يوسوشي الإمارات، عن إطلاق قائمة طعام جديدة، تضم أشهى أطباق السوشي والأطباق النباتية المستوحاة من المطبخ الياباني. وتضم قائمة الطعام -التي جاءت بتصميم متجدد وعصري- 11 صنفاً جديداً من الأطعمة النباتية وغير النباتية.