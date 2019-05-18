«مالبيك» عطر العود الأعلى مبيعاً في العالم العربي

المصدر: دبي- البيان

أنتجت شركة العطور البرازيلية الشهيرة «أوبتيكاريو» العطر الجديد «مالبيك» لسوق دولة الإمارات لأنه يحتوي على رائحة العود التي يفضلها أهل الإمارات ومنطقة الخليج بل ويعشقونها، ويعد العطر الأعلى مبيعاً في العالم العربي.

وعطر مالبيك الأول من نوعه هو خليط بين خلاصة عنب المالبيك مع واحد من أهم وأفضل مكونات العطور وأكثرها قيمة وهو خشب العود، وكانت النتيجة عطراً خشبياً ذا تطور فريد.

وعلى غرار جميع منتجات مالبيك فإن هذا العطر الجديد يشمل خلاصة عنب المالبيك المنقوع في براميل شجر البلوط الفرنسية، وكانت اوبتيكاريو هي أول شركة في العالم تستخدم هذا النوع من مكونات العطور.

ومنذ إنشاء الشركة عام 2004 وهي تضفي لمسة خاصة ومميزة للعطور التي تنتجها.

وما يميز عطر مالبيك عن غيره ويرفعه إلى مرتبة عالية جداً من الإغراء والرقي هو الخليط الفريد والنادر بين مالبيك والعود وهو مكون منشأه جنوب شرق آسيا والذي يُعد أغلى وأثمن من الذهب لأنه يُعد جوهرة ثمينة في عالم العطور الراقية.

وافتتحت اوبتيكاريو مؤخراً أول متجر «أمفورا» خاص بها في مردف سيتي سنتر بالتعاون مع شركة ميلينيال كابيتال في دبي، وسوف يتم طرح عطر مالبيك في دبي خلال أيام قليلة وبكمية محدودة.