عطور العيد... رفاهية وهدايا وتجارة

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

يسهم موسم العيد في الإمارات بارتفاع نسب مبيعات العطور وانتعاش سوقها، كون العطور بمختلف أنواعها (شرقية وغربية) تعتبر من الهدايا المميزة التي يحرص البعض على تقديمها كهدايا للآخرين، فيما يحرص الكثير من محبي اقتناء العطور على شرائها تحديدا خلال موسم الأعياد، سواء للاستعمال الشخصي أو لإهدائها لأحبائهم، حيث تمثل العطور جزءاً أساسياً من الحياة اليومية في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي تحديداً؛ حيث يولي السكان اهتماماً وشغفاً لا نظير لهما حول العالم بالعطور. وتحتضن منطقة الخليج العربي مجموعة من أكثر مستهلكي العطور خبرة في العالم ممن يتميزون بإلمام كبير بفن صناعة العطور بحكم الثقافة والتقاليد.

والكثير من الشركات المتخصصة في إنتاج أو تجارة العطور تنتهز فرصة هذا الموسم والاستعداد له مبكراً، وذلك بتقديم عروض خاصة أو منتجات في أغلفة مميزة وكل بطريقته، وعرضها على المستهلك ليختار ما يشاء منها، وتبدأ المبيعات في ازدياد مع آخر 10 أيام في رمضان وترتفع من 20 - 25% ولكل الجنسيات، وإقبال الإماراتيين يكون على العطور المركز، العرب والأجانب على العطور الغربية، وشراء الإماراتيين والخليجيين ضعف الجنسيات كقوة شرائية. وينفرد خبراء العطور العصريون اليوم بثقافة غنية واطلاع واسع على أفضل منتجات السوق الدولية وأحدث توجهاتها بفضل أسفارهم المنتظمة.

باريس غاليري

قال محمد عبد الرحيم الفهيم الرئيس التنفيذي لباريس غاليري في الإمارات، أول شيء أغلب أنواع العطور المستخدمة سواء للهدايا أو الشخصية يكون فيها العود والعنبر، وصار فيه إبداع لهذه الأنواع، يمكن أن يكون العطر مزيجا إبداعيا للهدايا ويكون الورد داخلاً في صندوق الهدايا، وأيضاً شراء عطور مركزة، وخفيفة من نفس النوع ويصير خليطاً بينها، ويكون التدرج العطري.

التدرج العطري

ضرب الفهيم مثلاً بقوله: تجد الشخص أثناء الاستحمام يكون فيه بخور، وبعد الاستحمام يستعمل زيت العطر وبعده العطر، وهو أسلوب متعارف عند أهل الخليج، وأخذه عنهم الأوروبيون وصار الأوروبيون يمزجون بين العطر الخفيف وزيت العطر.

وقال إن الأوروبيين حالياً لديهم اهتمام كبير بالشمع المعطر، ويوجد براندات وعلامات تجارية كثيرة تنتج عطوراً لنفس رائحة الشمع وزيت العطر نفسه وهو من قصة التدرج العطري، ومن نفس البيئة، ويتم حالياً تطوير المنتجات لتأخذ أيضاً شامبو للاستحمام من نفس العطر.

إكسسوارات

يوجد أكثر من منتج ينتج عطوراً تدوم لمدة سنة مثل تحفة فنية أو ديكور منزلي معطر يظل يفرز لمدة تتراوح إلى عام تقريباً.

العطر المعدني

وقال الفهيم إنه نوع من العطور المعدنية قوية جداً، وهذا العطر يرش داخل قطعة قماش ثم نجد أنه يغطي رائحة الملابس كلها، خلال فترة ثم تدوم إلى فترة أطول داخل أنسجة الملابس.

وتجهز باريس غاليري عروضاً ترويجية، وإطلاق عطور جديدة، وصناديق جاهزة للهدايا بأشكال وأسعار مختلفة، ويأتي العميل للشراء مباشرة حسب رغبته واحتياجه، والتخفيضات تصل ما بين 30 -40% بالإضافة إلى الهدايا المجانية، وخدمات مجانية مثل الحفر على زجاجة العطر أسماء ورسائل وغيرها.

أكس ديزاين

وكشف سعيد المازمي رئيس مجموعة «أكس ديزاين» للعطور أن مواسم الأعياد تساهم دوماً في ارتفاع نسب المبيعات وانتعاش سوق العطور، متوقعاً ارتفاع مبيعات العطور بنسبة 100% خلال عيد الفطر مقارنة بالأيام العادية، وذلك بفضل هذه المناسبة المهمة التي يكثر خلالها بيع العطور ودهن العود ومستحضرات التجميل، سواء بغرض الاستخدام أو الإهداء.

وذكر سعيد المازمي رئيس مجموعة «أكس ديزاين» أن العطور الشرقية التي تقوم بإنتاجها شركات مواطنة بقيادة رجال أعمال إماراتيين متخصصين في صنعة وخلط العطور بدأت في الانتشار بنسبة أكبر وأصبحت تنافس بقوة العطور الغربية التي ما زالت تباع بنسب أكبر خاصة للمقيمين والزوار.

واعتبر المازمي شهر رمضان وعيد الفطر المبارك من المناسبات الأكثر تسويقا للعطور بمختلف أنواعها ليس على مستوى دولة الإمارات فقط، بل على المستوى الخليجي بأكمله لما يمثله العطر من معان ومشاعر إنسانية راقية.

وأضاف نتوقع أن تتحسن حركة تجارة قطاع التجزئة خلال عيد الفطر والأيام التي تليه كونها تقع ضمن الإجازة الصيفية التي يفضل العديد من الأسر المواطنة والمقيمة الاستفادة منها بغرض السفر، ما يعني ارتفاعاً في عمليات شراء الهدايا والعطور وغيرها من المستلزمات. منوها أن العروض الترويجية التي يجري تنظيمها في عدد من مراكز التسوق تلقى إقبالاً كبيراً خاصة أنها تتضمن العديد من الخصومات وبيع السلع والمنتجات والهدايا بأسعار منافسة ومقبولة.

برفوم موند

وشهدت دبي مؤخراً تدشين إحدى أبرز الوجهات العالمية الفريدة مع افتتاح «برفوم موند»، واحدة من أكبر صالات عرض العطور في العالم، والتي تجاوزت استثماراتها 30 مليون درهم، بهدف إقامة منشأة متكاملة تجعل من شراء العطور تجربة فريدة ضمن وجهة متكاملة للتسوق. وتضم صالة العرض جميع العلامات التجارية الرائدة، وكذلك العلامات التجارية الفاخرة المتخصصة الأخرى.

الدخون هوية وميراث

روائح الدخون هوية وميراث التقاليد وذكريات يغلفها الحنين المعطر بلحظاتها التي لا تنسى، ولطالما اتسمت خلطته بالسرية في مكوناته الإضافية، والتي تميز أهل كل منزل إماراتي في السابق، ويعرف أصحابه من ريح طيبهم عند خروجهم من المنزل.

المخمرية

تحضر المخمرية من مسحوق أعواد الزعفران المخلوط بسائل دهن العود الأصلي وسائل المسك الأبيض ومسحوق الصندل وعرق الحنا والفل. وتكون على هيئة خلطة سائلة تضعها النساء قديماً على شعورهن.

عرق العنبر

دهن الورد ودهن العود من أشهر العطور فيما يتعلق بالطيب في الإمارات والخليج بشكل عام، وهي عبارة عن مادة تتكون في الجهاز الهضمي للحوت، ويطلق عليه قديماً «عرق العنبر».

المسك الأبيض

يطلق على المسك الأبيض اسم مسك الفتح، وهو يعدّ من أفخر وأجود وأقدم العطور وأكثرها مبيعاً، حيث يستخدم لتعطير الجسم والملابس، وبالإمكان أيضاً أن نستخدمه لتعطير البيوت.